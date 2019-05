Foto: BoBo

Za glasovanje po pošti se je odločil 801 volivec, glasovalo jih je 792, od tega je bilo 773 veljavnih in 19 neveljavnih glasovnic. Odločitev teh volivcev - gre za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše in zaporih ter invalide - bistveno ne odstopa od volilne izbire volivcev na nedeljskem glasovanju, čeprav je vrstni red list nekoliko drugačen.

Tudi volivci po pošti so največjo podporo namenili skupni listi SDS in SLS, ki je dobila 24,06 odstotka njihovih glasov. Sledijo SD (22,38 odstotka), NSi (13,71 odstotka), DeSUS (12,81 odstotka) in LMŠ (10,61 odstotka). Za Levico je glas oddalo 5,69 odstotka teh volivcev, za SMC 2,46 odstotka, za SAB in SNS pa po 1,81 odstotka. Sledijo Zeleni Slovenije (1,68 odstotka), DOM (1,16 odstotka), ZSi (0,91), DD (0,52 odstotka) in Povežimo se 0,39 odstotka).

stranka mandati št. glasov delež (%) SDS in SLS 3 125.047 26,43 SD 2 88.288 18,66 LMŠ 2 73.690 15,57 NSi 1 52.361 11,07 Levica 0 29.981 6,34 DeSUS 0 26.856 5,68 SAB 0 19.071 4,03 SNS 0 18.972 4,01 Zeleni

0 9831 2,08 DOM 0 8071 1,71 Povežimo se 0 7775 1,64 SMC 0 7560 1,60 ZSi 0 3217 0,68 DD 0 2435 0,51

Rekordna udeležba?

Izidi volitev osmih evropskih poslancev iz Slovenije pa s tem še niso dokončni, saj je treba počakati še na glasovnice iz tujine. Volilne komisije jih bodo štele v ponedeljek, 3. junija. Volivcev s stalnim prebivališčem v tujini je sicer nekaj več kot 94.000, ni pa znano, koliko jih bo glasovnice, ki so jih vsi prejeli po pošti, tudi vrnilo. Tako še ni jasno, ali bi utegnili glasovi iz tujine premešati karte pri volilnem izidu.

Bodo pa najverjetneje glasovi iz tujine prispevali k rekordni udeležbi na evropskih volitvah v Sloveniji. Po preštetih glasovnicah po pošti iz Slovenije je namreč udeležba na tokratnih volitvah narasla na 28,36 odstotka, leta 2009, ko je doslej na volišča prišlo največ volivcev, pa je znašala le stotinko odstotne točke več, 28,37 odstotka. Pričakovati je torej, da bo s prištetimi glasovi iz tujine ta rekord presežen.