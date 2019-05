Anketa Ninamedie napoveduje zmago listi SDS-a in SLS-a. Foto: MMC RTV SLO

Glede na prejšnje evropske volitve naj bi bila tokrat nekoliko višja volilna udeležba, saj naj bi se volitev udeležila okoli tretjina volivcev. Pred petimi leti se je volitev udeležila manj kot četrtina volivcev (24 odstotkov).

Med 833 vprašanimi volivci jih namreč slabih 22 odstotkov pravi, da se volitev zagotovo ne bodo udeležili, 20 odstotkov in pol pa je tistih, ki jih najverjetneje ne bo na volitve. Dobrih 23 odstotkov vprašanih bo verjetno šlo na volišča, skoraj 32 odstotkov anketirancev pa se bo volitev zagotovo udeležilo. Slabi trije odstotki vprašanih tega še ne vedo.

Volilna udeležba bo verjetno višja kot pred petimi leti. Foto: MMC RTV SLO

Največ, dobrih 22 odstotkov glasov, bi po podatkih zadnje ankete Ninamedie dobila lista SDS-a in SLS-a, Lista Marjana Šarca bi dobila nekaj več kot 18 odstotkov glasov, SD si lahko obeta 13 odstotkov glasov, Nova Slovenija dobrih osem odstotkov. Levica bi dobila slabih sedem odstotkov in DeSUS dobrih šest. Stranka Alenke Bratušek bi dobila štiri odstotke, SNS pa dva odstotka in pol.

Malenkost manj, 2,3 odstotka vprašanih bi glasovalo za Zelene Slovenije, SMC pa bi volil manj kot odstotek volivcev. Preostale stranke in liste bi skupaj dobile okrog dva odstotka glasov. Trinajst odstotkov vprašanih volivcev pa je še neodločenih.

Večina anketirancev bo uporabila preferenčni glas. Foto: MMC RTV SLO

Kar dobra polovica vprašanih, nekaj več kot 54 odstotkov, bo uporabila prednostni glas, 21 odstotkov pa ne. Nekaj manj kot četrtina vprašanih še ne ve, ali bodo komu dali prednostni glas.

Agencija Ninamedia sicer že ves teden spremlja javno mnenje pred volitvami in napoveduje, kakšen izid glasovanja lahko pričakujejo stranke in liste. Tokrat je v anketi sodelovalo 833 anketirancev.