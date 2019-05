Evropskega poslanca naj bi imele zagotovljene tri stranke. Foto: BoBo

Valicon v raziskavi POLITIKON-EP napoveduje, da so štirje mandati zagotovo oddani, dva listi SDS-a in SLS-a, po en pa listi LMŠ-ja in SD-ja. Za preostala štiri mesta pa je razplet bolj negotov. Najverjetneje bosta po en sedež dobili NSi in Levica, ter še tretjega SDS in SLS. Za zadnji sedež se bori DeSUS.

Odvisno od izida DeSUS-a pa sta tudi SD in LMŠ v igri za drugi mandat. V igri za evropskega poslanca ostajajo tudi še SAB, SNS ter SMC. Udeležba na volitvah pa bo nizka, najverjetneje okoli odstotkov.

Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si od 21. do 24. maja. Sodelovalo je 3.028 anketirancev.