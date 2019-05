Kurz je svoj glas oddal v družbi prijateljice Susanne Thier. Foto: Reuters

OVP je po projekcijah televizij ORF in ATV ter avstrijske tiskovne agencije APA prejel 34,5 odstotka glasov in je kot edina stranka v primerjavi s prejšnjimi volitvami (takrat je prejela 27 odstotkov glasov) okrepila svojo podporo. Po novem bo imela v Evropskem parlamentu sedem poslancev. Sledijo socialdemokrati (SPÖ) s 23,5 odstotka podpore (obdržali bodo pet poslancev) in svobodnjaki (FPÖ) s 17,5 odstotka, kar je dva odstotka manj kot pred petimi leti. To pomeni, da bodo imeli tri evropske poslance oz. enega manj kot v zadnjem mandatu.

Višja volilna udeležba

V Avstriji prvič po letu 1996 pričakujejo več kot 50-odstotno volilno udeležbo (pred petimi leti je bila 45-odstotna).

Afera Ibiza Kurzu ni škodovala

Strokovnjaki in analitiki so sicer po izbruhu afere Ibiza tako ljudski stranki kot svobodnjakom napovedovali nižjo podporo, tako je bilo razvidno tudi iz nekaterih anket. A je ljudska stranka kanclerja Sebastiana Kurza prejela sedem odstotkov več glasov kot pred petimi leti in postavila nov rekord v Avstriji za evropske volitve, svobodnjaki pa so utrpeli le rahlo izgubo.

Kurz je ob današnji oddaji glasov dal vedeti, da nima veliko upanja, da bo preživel ponedeljkovo glasovanje o nezaupnici. Po poročanju časopisa Kronen Zeitung je izrazil pričakovanje, da bo v ponedeljek poražen. "Rdeči in modri bodo skupaj glasovali za to," je dejal in dodal, da se trenutno kaže, da vodja socialdemokratov (SPÖ) Pamela Rendi-Wagner in nekdanji notranji minister iz vrst svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl oblikujeta koalicijo za njegovo odstranitev. "Upam na krepitev politične sredine, namesto desnih in levih skrajnosti," je po oddaji svojega glasu na evropskih volitvah dejal Kurz.

Glasovanje o nezaupnici je vložila manjša opozicijska stranka Jetzt – Liste Pilz (Sedaj – Lista Pilz) po izbruhu afere Ibiza, zaradi katere je prejšnji teden razpadla koalicija ljudske stranke (ÖVP) in svobodnjakov (FPÖ). Potem je Kurz sicer sestavil prehodno vlado, a ni jasno, ali se bo obdržala do jesenskih predčasnih volitev. Javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da si večina Avstrijcev želi, da bi 32-letni kancler ostal na položaju. Zato bo podpora nezaupnici za SPÖ in FPÖ po pisanju časopisa Kronen Zeitung tvegana poteza. Zdaj je vprašanje, kakšen vpliv bo imel izid današnjih volitev na jutrišnje glasovanje, če bodo volilni izidi potrdili projekcije, ki napovedujejo okrepitev evropskih poslancev iz vrste Kurzeve ljudske stranke.