Foto: EPA

Prav veliko letos še nismo niti mogli izvedeti, pravi Andraž Zorko z agencije Valicon, saj je začetku kampanje 26. aprila sledil desetdnevni mrk zaradi prvomajskih praznikov, ko gre za vsebino, pa vsaj format televizijskih soočenj, ki močno vplivajo na odločanje, kandidatom niti ne ponudi možnosti, da bi lahko kaj povedali. "Torej so vsi nekje prisiljeni v to, da v tistem kratkem času, ki ga imajo na voljo, postanejo čim bolj všečni. Temu primerne so tudi izjave."

Ob množici merjenj podpore pred kampanjo pa je mogoče opaziti tudi to, da je takšnih ali drugačnih anket zadnje tedne izredno malo. "Kakšen zarotnik bi rekel, morda pa rezultati nekomu niso všeč," je povedal Zorko.

Letošnje volitve naj bi bile prelomne, pozivov - tudi iz Evrope - naj gredo ljudje volit, je bilo veliko, ampak Andraž Zorko pravi, da nam Unija ni nič kaj bliže. "Mislim, da ne. Mislim, da ni nobenega razloga, da bi lahko razmišljali v tej smeri. Navkljub vsem trudom, ki jih je izkazovala Evropska komisija, Evropski parlament z vsemi kampanjami, ki so šle v smeri zvišanja volilne udeležbe."

Kampanja se sicer zdi precej umirjena. Malo je res vulkanskih tem, kot pravi Zorko, malo pa je, sploh zaradi nekaterih medstrankarskih zgodb, napadov in obračunavanja. In razlog? "Vsi so nekako umirjeni. Predvsem zato, ker se mi zdi, da se tudi sami precej dobro zavedajo, da so karte bolj ali manj razdeljene. Da tukaj ni nekih velikih neznank in da se bo to naslednjo nedeljo razpletlo."

In kako bi karte oziroma mandate razdelil Andraž Zorko? Zagotovo dva SDS, enega NSI, enega SD in enega SAB. Šesti gre verjetno Levici, sedmi morda še NSi-ju, za zadnjega pa se bodo po njegovem udarili LMŠ, DeSUS in SMC.