Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je pripravljena na nove izzive. Foto: Reuters

Dozdajšnje priprave so po besedah Ilke, ki jo začetek sezone v hitrih disciplinah čaka v začetku decembra v Kanadi, potekale zelo dobro: "Vreme nam je bilo naklonjeno. Pogoji so bili super. Lahko smo delali vse, kar smo si izmislili. Zato smo potegnili maksimum in sem več kot pripravljena na težje podvige." Misli dvakratni zaporedni svetovni prvakinji v smuku že uhajajo v Lake Louise, prizorišče prvih tekem nove sezone v hitrih disciplinah: "Po eni strani je do tja še daleč, a bomo hitro tam. Vem, da mi bo zelo dobro del ta daljši kamp, ki ga imamo pred tem v Copper Mountainu, kjer so res vrhunski pogoji, prava proga za hitre discipline. Pripravljena sem za tja in potem ne dvomim, da tudi za Lake Louise."

Po koncu lanske zime, v kateri se zaradi poškodbe ni mogla boriti za smukaški globus, se je razšla s trenerjem Grego Koštomajem in kineziologinjo Anjo Šešum ter začela sodelovati z novim švicarskim trenerjem ter novima sodelavcema za kondicijsko in telesno pripravo. Novi trener Abplanalp pravi, da je zdaj v dobri formi: "Ko sva se prvič skupaj spet dotaknila snega, sem bil impresioniran, kako dobra in močna je prišla nazaj. Začeli smo z osnovami in nato stopnjevali. Ilka je zelo ambiciozna športnica, njeni cilji so visoki, enako tudi moji. Tudi jaz imam velika pričakovanja, tudi od sebe, in čudovito je delati s športnico, ki ima enak odnos."

Ob vrnitvi samozavestna in sproščena

Res ni velikih tekem, a globuse se še vedno deli. Mislim, da tudi to nekaj velja. Vem, da če sem sproščena, razmišljam o smučanju in uživam, je lahko zelo, zelo dobro. Kako bo, pa bomo videli. Ilka Štuhec

Najpomembnejše, ko športnik pride nazaj po poškodbi, je po njegovih besedah ugotoviti, v kolikšni meri se ga sme obremeniti: "Z Ilko imava dobro komunikacijo in se dobro ujameva." Besede "strah" pred snegom ne priznava, ampak prej "spoštovanje" do snega. "Ko prvič stopiš na smuči, je razumljivo, da si previdnejši. To smo pričakovali, a smo pametni in ne delamo neumnosti. Ilka je bila pa zelo samozavestna in sproščena," je povedal Abplanalp.

Pred preizkušnjo v Lake Louisu jih čaka zadnji sklop priprav, ki jih bodo opravili na smučišču Copper Mountain v ZDA. "Ilka je že zdaj dobro pripravljena. Zdaj sledi naslednji korak, ponovno tekmovati. Cilj je, da uporabimo ta kamp za to, da smo pripravljeni za Lake Louise," je povedal Ablanalp, ki verjame, da bo Mariborčanka na startu pripravljena na napad: "Ilka je športnica, ki na tekmi vedno napade več kot 100-odstotno. Tam bomo videli, kako daleč smo, bomo pa vsekakor šli tja dobro pripravljeni. Smo lovci in ne plen. Nekateri drugi bodo bolj pod pritiskom, saj se Ilka vrača po poškodbi. Ilka bo zagotovo smučala s polno paro."

Ilka Štuhec se neizmerno veseli prvih tekem

"Žal smo v takšnem športu, kjer se lahko v vsakem trenutku komur koli kar koli zgodi. A nihče o tem posebej ne razmišlja. Zaupam v svoje telo, dalo je več kot en test skozi, tako na snegu kot na kondiciji, zato vem, kako se odzove, vem, da se lahko zanesem nanj," je dodala Štuhčeva. V Copper Mountainu naj bi izpilili zadnje podrobnosti, tudi glede opreme. Tja bo šla tudi njena mama Darja Črnko, ki se trenutno zdravi po operaciji zaradi padca.