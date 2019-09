Veliko je izjemnih stvari pri Ilki. Zame pa sta najbolj fascinantni dve. Najprej to, da je dvakrat zapored svetovna prvakinja v smuku. To je nor dosežek. Morda se niti ne zavedamo, kako zelo izjemen. 30 let nobeni smučarki ni uspelo tega narediti, pa smo imeli cel kup odličnih smukačic v tem obdobju. In dvakrat zapored je zmagala v povsem različnih okoliščinah. Prvič kot prvo ime sezone, pod velikim pritiskom. Drugič, ko se je vračala po poškodbi. In obakrat je bila to njena zadnja priložnost za medaljo. Vrhunsko, res. In nikoli ne bom pozabil njenega pogleda na startu smuka v Areju ... Samozavestna, odločna. Oseba, ki točno ve, kaj hoče in kako do tega priti.



Druga stvar, ki me pri Ilki impresionira, pa je njena psihološka priprava. Kako se zna zbrati za (pomembno) tekmo!?! Vem, da ni vedno samo nasmejana in srečna. Vem, da ji je včasih tudi hudo, da veliko razmišlja, če ji ne gre. Ampak navzven tega ni opaziti. Včasih si prav želim pogledati v njeno glavo in videti, kaj se tam dogaja. Mislim, da mora biti kar zabavno.