Veseli me, da na kondicijskem področju lahko delam stvari, za katere sem mislila, da jih več nikoli ne bom mogla delati. Napredek v kondiciji se zelo pozna tudi na mojem smučanju. Prišla sem, stopila na smuči, se odpeljala in lahko trenirala prav vse, kar smo hoteli. Ko sem stopila na smuči, je bilo kot da nisem nikoli izpustila pol leta.

Koleni sta super. Zelo dobro. Desno ima svoje 'fore' kot vedno, čisto nič novega, nič presenetljivega, levo pa je čisto super, kot novo.

Do Lake Loouisa lahko naredim še marsikaj. Predvsem je treba pametno razporediti treninge in počitek.

Smučati sem začela konec avgusta. In nismo vedeli, kako bo. Če bi bilo karkoli narobe, smo bili dosti blizu, da lahko reagiramo, da ne izgubljaš časa s potjo, ne spreminjaš časovnih pasov, kar vsakič vseeno pusti nekaj posledic. Na koncu se je tako ali tako obrnilo, da smo bili na najboljšem možnem prizorišču v Evropi.

Marsikatera ekipa je odpovedala trening v Čilu ali so iskali alternative, ker tam ni bilo snega, v Evropi pa je bilo v redu. Dobili smo, kar smo potrebovali in kar smo iskali. Priprave v Saas Feeju so bile res vrhunske, boljše ne bi moglo biti.

Za Ilko Štuhec je zelo delovno poletje, ki ga je izkoristila za polnjenje baterij ter ustvarjanje pogojev za vrnitev na smukaške steze. Z novo ekipo se je odlično ujela, navdušuje jo sveža energija in je pripravljena prevzeti štafeto od kolesarjev in odbojkarjev, ki so poskrbeli za novo športno evforijo Slovencev.

