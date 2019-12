Po četretem mestu v Wilsi je bila Slovenija v Klingenthalu peta. Foto: EPA

Gorazd Bertoncelj je v ekipo uvrstil Anžeta Laniška, Anžeta Semeniča, Timija Zajca in Petra Prevca. V enaki postavi je Slovenija nastopila tudi v Wisli na uvodu zime, ko je bila dolgo v igri za stopničke, na koncu pa je zasedla četrto mesto. Tokrat je boj za oder za zmagovalce izgubila praktično že po treh skupinah prve serije, si nabrala precejšen zaostanek za četrtim mestom in tudi konkretno prednost pred šestimi Nemci. Tako je ostalo tudi po finalu. V pokalu narodov je Slovenija izgubila dve mesti in je peta. Prehiteli sta jo Poljska in Japonska.

Poljaki v postavi Piotr Žyla, Jakub Wolny, Kamil Stoch in Dawid Kubacki so dosegli prvi velik uspeh pod vodstvom novega glavnega trenerja Michala Doležala. V Klingenthalu so drugič dobili ekipno tekmo, prav na tej napravi pa je Poljska pred tremi leti tudi prvič slavila na moštvenih preizkušnjah. Po zmagi v Wisli so drugo mesto zasedli Avstrijci, najbolj zanimiv pa je bil boj za tretje mesto, ki so ga proti Norveški dobili Japonci.

Daljave Slovencev Prva serija Druga serija Anže LANIŠEK 133,0 117,0 Anže SEMENIČ 119,0 126,5 Timi ZAJC 118,5 127,5 Peter PREVC 128,5 124,5

Zaključek ekipne tekme

Lanišek je uvodoma dobro opravil svojo nalogo in s 133,5 m poskrbel, da je po prvi skupini Slovenija zaostajal le za Avstrijo in Poljsko, potem ko sta imenitno nastopila Philipp Aschenwald (144,5 m) in Žyla (145,0 m). Semeniču se nastop ni posrečil, saj je pristal le pri 119,0 m ter tako izgubil eno mesto proti Norvežanu Thomasu Aasenu Markengu. V naslednji skupini je bil Zajc še pol metra krajši in pred Slovenijo je skočila Japonska z Džunširom Kobajašijem. Prevc je s 128,5 m sicer skočil dobro, zbral največ točk izmed slovenske četverice, toda zaostanek je bil za četrtimi Norvežani že več kot 22 točk, 32 pa za Japonci. Zanesljivo so si najboljše izhodišče po polovici preizkušnje priborili Poljaki, ki so imeli pred drugo Avstrijo že skoraj 19 točk naskoka.

V finalu je Lanišek skočil precej slabše kot v prvi seriji. Bil je kar 16 m krajši in Nemčija se je približala, toda nato sta Semenič in Zajc bolje opravila z drugim nastopom in prednost pred domačimi skakalci je ponovno močno narasla, vendarle pa je bil zaostanek za četrtim mestom zelo velik. Prevc, ki je bil del ekipe, ki je v Klingenthalu leta 2013 zmagala, je v drugi seriji skočil slabše in z nastopom ni bil zadovoljen. Zatem je Robert Johansson izgubil dvoboj za tretje mesto z Rjojujem Kobajašijem, Stefan Kraft in Kubacki pa sta le potrdila drugo oziroma prvo mesto.

V nedeljo bo v Klingenthalu še posamična tekma, ki se bo prav tako začela ob 16.00. Ob omenjeni četverici bosta skakala še Domen Prevc in Rok Justin, Tilen Bartol pa je bil prekratek v petkovih kvalifikacijah. Nato se karavana seli v Engelberg, še predtem bo v Planici državno prvenstvo, zatem pa je na sporedu že prvi vrhunec sezone - tradicionalna novoletna turneja.

Končni vrstni red: točke 1. POLJSKA 968,7 Žyla/Wolny/Stoch/Kubacki 2. AVSTRIJA 943,7 Aschenwald/Schlierenzauer/Hayböck/ Kraft 3. JAPONSKA 911,0 Sato/Ito/D. Kobajaši/R. Kobajaši 4. NORVEŠKA 898,2 5. SLOVENIJA 429,1 Lanišek 133,0; 117,0/Semenič 119,0; 126,5/Zajc 118,5; 127,5/ P. Prevc 128,5; 124,5 m 6. NEMČIJA 390,6 7. ŠVICA 377,9 8. RUSIJA 709,6 9. FINSKA 345,1

Po prvi seriji: točke 1. POLJSKA 503,3 2. AVSTRIJA 484,5 3. JAPONSKA 461,9 4. NORVEŠKA 451,9 5. SLOVENIJA 429,1 Lanišek 133,0/Semenič 119,0/ Zajc 118,5/P. Prevc 128,5 m 6. NEMČIJA 390,6 7. ŠVICA 377,9 8. RUSIJA 366,8 9. FINSKA 345,1