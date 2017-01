Sodišče: Referendum o registracijskem centru v Beli krajini je dopusten

Upravno sodišče pritrdilo Civilni iniciativi proti migrantskemu centru v Beli krajini

16. januar 2017 ob 19:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Upravno sodišče je v upravnem sporu Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini in črnomaljske občine razsodilo v prid iniciativi in tako dopustilo referendum o migrantskem centru v Beli krajini. Sodišče je v odločitvi poudarilo, da je referendumska pobuda ustavna pravica državljanov.

Odločitev so pozdravili v civilni iniciativni, pri kateri so sprožili upravni spor, potem ko je črnomaljska občina sprejela sklep, s katerim je zavrnila pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o sklepu občinskega sveta, po katerem bi bila možna postavitev sprejemnega centra za begunce. Pobuda za referendum je bila zavrnjena, čeprav je civilna iniciativa zagotovila dovolj podpisov za začetek referendumskih postopkov.

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, ki je referendumu nasprotovala, odločitve sodišča še ni komentirala, saj jo namerava še preučiti. Predstavnica civilne iniciative Maja Kocjan pa je ob tem dejala, da je upravno sodišče pritrdilo njihovim navedbam in odločilo, da je bila odločitev županje o prepovedi referenduma nezakonita. "Pobuda za referendum je bila pripravljena v skladu z zakonom in statutom občine, kar je po navedbah civilne iniciative naknadno ugotovilo tudi upravno sodišče," je dodala Kocjanova.

"O takem vprašanju moramo odločati občani"

Ocenila je, da je županja nezakonito ravnala tudi, ko je pobudo za razpis referenduma kot nedopustno in neutemeljeno zavrnila zgolj z obvestilom. "S svojim ravnanjem je županja tako želela delovati samovoljno in protizakonito ter preprečiti, da o tako pomembnem vprašanju, ki bo vplivalo na kakovost življenja vseh nas, odločimo občanke in občani sami," je sklenila Kocjanova.

Črnomaljski občinski svetniki so pred časom sprejeli sklep, po katerem na območju občine ne bi mogli postaviti nastanitvenega centra za prebežnike, bi pa lahko, če bi bilo potrebno, postavili registracijski center, kjer bi prebežniki čakali na ustrezne postopke. V civilni iniciativi sicer nasprotujejo vsem oblikah centrov za prebežnike.

L. L.