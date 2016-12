Leta 2016 Nemčijo prostovoljno zapustilo okoli 55.000 prebežnikov

Povečalo se je tudi število izgonov

28. december 2016 ob 12:43

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters

Od januarja do novembra 2016 je Nemčijo prostovoljno zapustilo 20.000 več prebežnikov, ki niso upravičeni do azila ali je bila njihova prošnja zanj zavrnjena, kot leta 2015.

Nemški časnik Süddeutsche Zeitung poroča, da je Nemčijo leta 2016 do novembra prostovoljno zapustilo okoli 55.000 prebežnikov. Časnik navaja vladne podatke, ki kažejo, da se je večina ljudi vrnila v Albanijo, Srbijo, Irak, Kosovo, Afganistan in Iran. Kdor odide, je upravičen do enkratne podpore v višini do 3.000 evrov.

Varnostni organi Nemčije so za Reuters sicer sporočili, da so od januarja do novembra letos izgnali skoraj 23.800 ljudi, ki so jim oblasti zavrnile prošnjo za azil. Leta 2015 so izgnali skoraj 20.900 ljudi, ki jim je bila prošnja zavrnjena.

V porastu je tudi število prebežnikov, ki se jih zavrne že na meji. Reuters navaja poročanje časnika Neue Osnabruecker Zeitung, da policija v prvih enajstih mesecih zavrnila 19.720 prebežnikov, leta 2015 pa 8.913. Večina jih je bila iz Afganistana, Sirije, Iraka in Nigerije, bili pa so registrirani v drugih državah EU-ja.

Žrtve vojne da, ostali ne

Nemčija je poostrila svoj odnos do priseljevanja v zadnjih mesecih. Nemška kanclerka Angela Merkel je ob vse manjši javni podpori za njeno politiko na tem področju dejala, da je ključno porabo sredstev osredotočiti na ljudi, ki bežijo pred vojno, in da naj se javno podporo vzdržuje z seportacijami tujcev v države, kjer jim ne grozi pregon. Od začetka leta 2015 je v Nemčijo prišlo več kot 1,1 milijona ljudi z Bližnjega vzhoda, Afrike in od drugod.

Niz napadov in varnostnih opozoril, v katere so bili letos vključeni prebežniki, je okrepil podporo protipriseljenske, skrajnodesničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD).

B. V.