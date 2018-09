Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Koprski policisti so bili popoldan obveščeni o prometni nesreči. Foto: BoBo Dodaj v

34-letni motorist zrsnil s ceste in trčil v zid

Umrl je na kraju nesreče

2. september 2018 ob 16:25

Koper - MMC RTV SLO

Na cesti od Sežane proti Divači je popoldan 34-letni motorist zdrsnil s ceste in trčil v kamniti zid.

Do nesreče je prišlo malo pred 1. uro. Na kraj dogodka so prišli reševalci, ki so ponesrečenca oživljali, a je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče. Zdravnik je za ponesrečenca odredil sanitarno obdukcijo.

Motorist je tretja žrtev prometnih nesreč danes. Zjutraj je na Gorenjski avtocesti v prometni nesreči umrl voznik kombija, dopoldan pa je na cesti med Razdrtim in Senožečami umrl voznik osebnega avtomobila.

L. L.