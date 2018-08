Bo državno odvetništvo tožilo sodnico porotnico za zastaranje

Na sodišču so prepričani, da je porotnica z nevestnim delom povzročila škodo državnemu proračunu. Pri tem so sešteli stroške nagrad odvetnikov, plačil izvedencev, cenilcev, tolmačev in vročevalcev ter prišli do zneska slabih 23.000 evrov. Foto: Pixabay

S predčasnim odstopom naj bi povzročila škodo skozi stroške postopka in sodne takse

29. avgust 2018 ob 17:10

Koper - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Tako je sodišče lani poleti razglasilo zastaranje primera, v katerem so Popoviču in drugim soobtoženim očitali zlorabo položaja pri razdrtju koncesijske pogodbe za mestno kopališče. Skoraj leto dni po zastaranju zadeve pa je koprsko sodišče državnemu odvetništvu predlagalo vložitev odškodninske tožbe zoper sodnico porotnico Petro Majcen, ki je lani predčasno odstopila.

Ta je medijem takrat priznala, da se je v porotništvo mogoče podala nekoliko naivno, a da so bili pritiski od obtoženega preveliki. Njen odstop je pomenil, da bi morali po več kot 20 obravnavah sojenje začeti znova, a ga niso, saj je kmalu zatem zastaral.

Je porotnica nevestno opravljala delo?

Na sodišču so prepričani, da je porotnica z nevestnim delom povzročila škodo državnemu proračunu. Pri tem so sešteli stroške nagrad odvetnikov, plačil izvedencev, cenilcev, tolmačev in vročevalcev ter prišli do zneska slabih 23.000 evrov. Na začetku avgusta so na državno odvetništvo poslali predlog za vložitev odškodninske tožbe zoper Majcnovo zaradi materialne škode, ki naj bi jo povzročila državnemu proračunu z nevestnim opravljanjem funkcije sodnice porotnice, navaja radio.

Na sodišču so pojasnili, da so Majcnovo kot porotnico opozorili na možnost odškodninske odgovornosti v primeru nerednega ali nevestnega dela ter da jih o razlogih za odstop ni obvestila. Če bi jim povedala za pritiske, bi jo napotili na policijo. Po informacijah Radia Slovenija so kriminalisti sicer preverjali, ali za odstopom Majcnove stojijo drugačni razlogi, kot denimo podkupnina, kar pa je Majcnova danes za radio zanikala.

Očitana zloraba položaja

Zadeva kopališče je zastarala septembra lani. Tožilstvo je Popoviču in soobtoženima, direktorici občinske uprave Sabini Mozetič in tedanjemu predstojniku občinskega urada za gospodarske javne službe Rafku Klinarju, očitalo zlorabo položaja pri razdrtju koncesijske pogodbe za mestno kopališče. Mestna občina je leta 2007 razdrla koncesijsko pogodbo za kopališče z družinskim podjetjem Popovičevih, ki je sicer veljala do leta 2012, in nato družbi BPC podelila stavbno pravico na gostinskih lokalih, s čimer naj bi oškodovali občinski proračun.