Bovška občina vložila zahtevo za sodno varstvo zoper kazni kubanskim plesalcem

20. avgust 2018 ob 13:31

Bovec - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Bovška občina je na Policijsko upravo Nova Gorica vložila zahtevo za sodno varstvo zoper plačilne naloge mladim kubanskim plesalcem, potem ko so jim v petek policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica naložili kazen 500 evrov na osebo zaradi kršitve Zakona o tujcih.

Po nerodnosti je namreč vodja plesne skupine 28 mladeničev, ki je nastopila na bovškem trgu, torbo z vsemi dokumenti pozabil v Italiji v Čenti. Ker so jih skupaj z veljavnimi vizumomi dostavili v manj kot eni uri, v zahtevi predlagajo, da spis posredujejo v odločitev pristojnemu sodišču, ki naj zahtevi za sodno varstvo ugodi in izpodbijani plačilni nalog razveljavi. A ker imajo udeleženci 49. festivala src povratni let na Kubo že v sredo, časa ni prav veliko.

Komentarji po petkovem incidentu so preplavili družbena omrežja, bovškemu županu Valterju Mlekužu so številni – pravniki, nekdanji policisti, člani folklornih skupin, domačini in drugi ponujali tako pravno kot finančno pomoč, pogrešal pa je odziv politike. Hitro so se odzvali na občini, pripravili zahtevo za sodno varstvo in včeraj obiskali kubanske plesalce v Čenti, kjer so pobrali njihove osebne podatke in podpise.

Razočarani in ogorčeni

'Vsi so razočarani in ogorčeni, ampak v upanju, da jim bom jutri zvečer, ko je zaključni večer vseh folklornih skupin v centru Tarčenta, prinesel njihove potne liste, da se lahko v sredo vkrcajo na letalo," je povedal Mlekuž in dodal, da so na zahtevi za sodno varstvo zoper plačilne naloge podpisani plesalci, direktor 49. festivala src, vodja folklorne skupine in bovški župan Valter Mlekuž predlagajo, da prekrškovni organ plačilni nalog odpravi in ustavi predmetni postopek.

"Drugače pa res ne vidim rešitve. Ti ljudje bodo morali ostati tu, če ne bo. Nekje se pojavljajo informacije, da bo občina to plačala. Občina tega ne more plačati, ker bom jutri dobil na glavo Računsko sodišče," pravi Mlekuž in dodaja, da upa, da bo zahteva za sodno varstvo zadosten razlog, "ker tu tudi piše, kje ti ljudje živijo, koliko je njihova plača. Povprečna plača 19 evrov, 25 evrov in še v življenju niso videli 500 evrov."

Mlekuž ob tem dodaja, da zdaj po predaji zahteve za sodno varstvo upa, "da bodo to čim prej odstopili sodišču in da bo sodnik za prekrške odločil, kaj naprej." Upa, da bodo upoštevali olajševalne okoliščine in da bo na koncu prevladal razum, pravi Mlekuž, ki je zaradi zapleta odpovedal dopust.

Mariša Bizjak, Radio Slovenija