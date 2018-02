Četverica brutalnih roparjev, ki je žrtve tudi pretepala, je končala v priporu

Policija na letni ravni obravnava 20 ropov

19. februar 2018 ob 17:49

Celje - MMC RTV SLO, STA

Celjski kriminalisti so zaradi brutalnih in nasilnih ropov kazensko ovadili štiri ljudi, ki so jih v nedeljo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanje tudi odredil sodno pridržanje.

Vodja celjskih kriminalistov Damijan Turk je dejal, da so pri četverici opravili hišne preiskave, pred aretacijo pa so uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Prvi rop so izvedli novembra lani na območju Celja, pri tem so odnesli zlatnino in gotovino v vrednosti več kot 28.000 evrov. Priča ropu je bil otrok, ki so mu grozili, da je razkril mesto, kjer je družina hranila dragocenosti, je dejal Turk.

Drugi rop se je prav tako zgodil v Celju, in sicer januarja letos, roparji pa so odnesli 1.500 evrov gotovine. Tretji rop je bil januarja v Velenju, družina pa je ostala brez 10.000 evrov zlatnine. Pri ropu na območju Žalca, ki se je zgodil na začetku tega meseca, so roparji odnesli za več kot 50.000 evrov zlatnine in denarja. Grozili so vsej družini, v kateri so bili trije otroci, stari od enega do 12 let. Članom družine so grozili in jih pretepali, streljali pa so v hiši in pred hišo, kjer so ranili psa.

Po mnenju Turka so se vsi ropi, ki so bili brutalni in nasilni, zgodili v večernih urah, med ropom pa so bili roparji zamaskirani in so uporabili strelno orožje. Nekatere člane družin so zvezali, celo z lepilnim trakom, in jih pretepali, vse dokler niso dobili informacij, kje hranijo dragocenosti.

Po Turkovih besedah so odvzeli prostost še trem ljudem, in sicer 18-letnemu in 20-letnemu Ljubljančanu ter 20-letnemu državljanu Srbije, za katere obstaja sum, da so povezani z omenjenimi ropi. Dva izmed sedmerice pa sta že stara znanca policije.

Redki nasilni roparji

Vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto na Generalni policijski upravi Aleš Kegljevič je dejal, da so od leta 2010 zaznali upad števila ropov po državi, nasilni ropi pa so bili izredno redki. Zadnji nasilni rop so policisti obravnavali leta 2014 na območju Policijske uprave Novo mesto.

Postregel je tudi s podatkom, da policija na letni ravni obravnava 20 ropov, ki so se zgodili v stanovanjskih hišah. Lani so našteli 238 ropov, kar je 12 ropov več kot leta 2016.

VIDEO Policija prijela osumljene roparje

G. C.