Dva vpletena v tragični pretep priznala krivdo, pet ne

Predobravnavni narok na mariborskem sodišču

10. december 2018 ob 11:24

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Dva izmed sedmerice obdolženih nasilništva v pretepu pri mariborski tržnici, ki se je končal tragično, sta priznala krivdo, pet jo zavrača. Zanje se bo začel sodni proces.

V pretepu je bil eden od vpletenih zaboden in je pozneje umrl v bolnišnici.

Tožilstvo sedmerici očita, da so 7. januarja letos okoli 5.30 pretepali skupino petih posameznikov in jih spravljali v podrejen položaj. Na predobravnavnem naroku na mariborskem okrajnem sodišču sta krivdo priznala Davor Hrgić in Danijel Polše. Prvemu je sodišče izreklo pogojno kazen pet mesecev in 15 dni zapora s preizkusno dobo dveh let, drugi pa se je s tožilstvom pogodil za kazen sedem mesecev zapora, ki jo bo odslužil z delom v splošno korist, poroča Večer.

Sergej Mirjanić, Zoran Žilarevič, Gregor Mlakar, Matej Grenko in Darko Radović so krivdo zanikali, zato se bo začelo sojenje. Če bo sodišče odločilo, da so krivi, jim grozi zapor do treh let.

Odgovornost za smrt pa so kriminalisti pripisali osmemu, 35-letniku iz Žalca, proti kateremu kazenski postopek še ni stekel, ker sodišče po pisanju Večera še ni odločilo o zahtevi tožilstva za uvedbo sodne preiskave. Ta naj bi pokojnega 25-letnika zabodel, medtem ko ga je ta pretepal.

V pretepu je bil osumljeni 35-letnik poškodovan, zato je skupaj s še enim vpletenim proti sedmerici vložil premoženjskopravni zahtevek za več tisoč evrov.

A. S.