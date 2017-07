Foto: Na deponiji še tli, zadrževanje na prostem odsvetujejo

Gorijo plastični in lesni odpadki

21. julij 2017 ob 07:32,

zadnji poseg: 21. julij 2017 ob 13:21

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Gašenje požara na deponiji v Zalogu pri Novem mestu se to jutro intenzivno nadaljuje. Na terenu je približno 70 gasilcev. Družba Ekosistemi zagotavlja, da ima vsa potrebna dovoljenja.



S požarišča se še vedno vali gost dim, ki pa za razliko od četrtka ni več črn, temveč bel. Zamenjal je tudi smer, zato bo polmer prizadetega območja precej večji, je poročala TV Slovenija. V četrtek je oblak šel v smeri Novega mesta, zdaj pa drugam.

Požar so sinoči uspeli omejiti, zjutraj pa so nadaljevali z intenzivnim gašenjem. Požar je zdaj lokaliziran. Gasilci bodo delo nadaljevali - zdaj je tam 70 prostovoljnih in 11 poklicnih ob pomoči vojaškega helikopterja - in šele, ko bodo končali, bodo na prizorišče stopili kriminalisti.

39 gasilcev je potrebovalo zdravniško pomoč zaradi vdihavanja strupenega dima.

38 prebivalcev bližnjega naselja, ki so jih evakuirali, se še ne more vrniti na domove. Tudi nasploh še naprej velja, da se je treba izogibati zadrževanju na prostem in ne odpirati oken. Velja tudi priporočilo vrtcem in javnim zavodom, naj dejavnosti omejijo na notranje prostore. Popoldne bo sestanek delovne skupine, ki bo ocenila, če bodo ukrep preklicali ali ne.

Župan Občine Straža Dušan Krštinc, ki pri gašenju požara sodeluje kot gasilec, je napovedal, da bodo morale pogorišče po pogasitvi še vsaj pet dni nadzorovati požarne straže.

Meritve rastlinja, pridelkov, ozračja

Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v Zalogu vzeli vzorce rastlinja in pridelkov ter jih pregledali, hkrati pa nadaljevali z meritvami onesnaženosti ozračja, je še pojasnil Krštinc.

Zadrževanje na prostem odsvetovano

Štab straške civilne zaščite je občane obvestil, da ukrep evakuacije ostaja nespremenjen. Občanom svetujejo, naj se zaradi dima do nadaljnjega ne zadržujejo na prostem in naj ne odpirajo oken.

Kot so davi sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje, so jih v četrtek nekaj po 16. uri obvestili o velikem požaru v podjetju Ekosistemi v Zalogu v Občini Straža. Zagoreli so odpadna plastična masa in lesni sekanci. Ogenj se je razširil na večino objektov v podjetju, ogrožal je tudi bližnji gozd in stanovanjsko hišo v neposredni bližini.

Evakuirali 38 ljudi, izklopili daljnovod

Delavci elektro podjetja so izklopili 20 kilovatni daljnovod, zaradi česar so bili bližnji odjemalci brez elektrike. Zaradi gašenja požara je prišlo do velikega odvzema vode iz hidrantnega omrežja, zato je motena tudi oskrba s pitno vodo v novomeških naseljih Drska, Brod, Mestne njive in Kamence.



V podjetju Geoplini so preventivno izklopili tudi bližnji plinovod. V gašenju požara je sodelovalo 178 novomeških gasilcev in njihovih kolegov iz okoliških občin.

Aktivirali so tudi civilno zaščito, Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME), mobilno enoto za meteorologijo in hidrologijo agencije za okolje (Arso), novomeško enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje in krajevno organizacijo Rdečega križa.

Gasilci so ponoči izvajali gasilsko stražo, požarišče sta si ogledala tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ter poveljnik republiške civilne zaščite Srečko Šestan.

Slednji je sicer v četrtek za TV Slovenija povedal, da je v podjetju zagorelo na več koncih objekta, tako da je bilo naenkrat več žarišč, kar je po njegovih besedah malo čudno. Kaj natančno je zgorelo, bo znano šele, ko bo požar pogašen, pristojne službe pa bodo lahko začele ugotavljati, kakšne bodo posledice za okoliške prebivalce in okolje.

Ekosistemi: Imamo vsa dovoljenja

V celjskem podjetju Ekosistemi so se na vprašanja glede požara v njihovem obratu v Zalogu pri Novem mestu pisno odzvali, da imajo vsa okoljevarstvena in druga uporabna dovoljenja. Izjave o vzrokih požara še ne morejo dati, saj potekata še kriminalistična in forenzična preiskava. Odzvali se bodo, ko bodo znane vse okoliščine o nastanku požara. Poslovodstvo in lastnik Ekosistemov sta zapisala, da je požar v Zalogu izbruhnil med rednim obratovanjem obrata, tam zaposleni pa so takoj začeli gasiti. O požaru se nemudoma obvestili tudi gasilce, zaradi močnega zahodnega vetra pa se je ta razširil in ga skupaj s prispelimi gasilci niso uspeli pogasiti ali vsaj omejiti. Požar je tako uničil vso stacionarno strojno tehnološko opremo in vse tamkajšnje Ekosistemove objekte. Sicer pa so škodo ocenili za katastrofalno. Dodali so, da ima družba v Zalogu vrsto let organizirano lastno 24-urno protipožarno varovanje, in sicer tako, da je tam stalno prisoten vsaj en delavec z jasno določenimi nalogami protipožarne zaščite. Povzeli so, da se družba od ustanovitve leta 2003 ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in s proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov.



Opozarjali so

Novinarka Radia Slovenija Suzana Vahtarić je poročala, da se bodo z vzroki zanj in presojo posledic začeli kriminalisti ukvarjati, ko bo požar pogašen. Več okoličanov in okoljevarstvenikov je v preteklosti že večkrat opozorilo na ekološki problem omenjenega obrata, saj je že pred tem na deponiji večkrat zagorelo, potrjuje župan Straže Dušan Krštinc, ki je sinoči na pogorišče prišel s prekinjenega dopusta na Hrvaškem. "V Ekosistemih sta bila dva požara manjšega obsega. Tudi sam sem sodeloval kot operativni gasilec, vendar tista dva požara smo v 4 urah pogasili. So pa ljudje nejevoljni, tudi zaradi stanja v družbi oziroma okolju, sicer pa se je podjetje v zadnjem času začelo urejati," je dejal za Radio Slovenija.

To je že tretji večji požar v tovrstnih obratih v dobrih dveh mesecih. Obsežnejši in okoljsko bolj obremenjujoč požar je 15. maja izbruhnil v vrhniškem podjetju Kemis, 9. junija pa je zagorelo še v ljutomerskem podjetju Eko Plastkom.

Al. Ma. Foto: Bobo, RDEG Ivančna Gorica, Jože Žura