Janković zaradi razkritja osebnih podatkov ovadil tožilko in tožilskega uradnika

Nova praksa razkrivanja ovadb?

31. avgust 2017 ob 15:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odvetniki ljubljanskega župana Zorana Jankovića so na tožilstvo vložili ovadbo zoper tožilko Blanko Žgajnar in pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na tožilstvu Aleksandra Lenarda, je potrdil odvetnik Rok Čeferin.

Spletni portal Pod črto je z zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja od tožilstva pridobil kopije več kazenskih ovadb, ki jih je proti županu Mestne občine Ljubljana (MOL) Zoranu Jankoviću in podjetju Electa inženiring na specializirano državno tožilstvo vložil Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Tožilstvo je zahtevo portala po posredovanju ovadb sprva zavrnilo, a se je portal pritožil. Pooblaščena uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja na tožilstvu Aleksander Lenard je skladno s postopkom za mnenje o tem povprašal tožilko v teh zadevah, Blanko Žgajnar.

Kot je po objavi ovadb medijem pojasnila tožilka, je tožilstvo kazenske ovadbe proti Jankoviću mediju posredovalo skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Sama pa je presodila, da posredovanje ovadb javnosti ne bi škodilo interesom kazenskega postopka, saj ko je v zadevi vložena zahteva za preiskavo, imajo vsi osumljenci dostop do vseh dokumentov.

Objava je precej razburkala javnost, porajala so se vprašanja, ali bo to nova praksa in bodo odslej vse ovadbe javne. Na vrhovnem državnem tožilstvu so poudarili, da odločitev v eni zadevi nikakor ne pomeni uvajanja nove, ustaljene prakse posredovanja kazenskih ovadb. Pojasnili so tudi, da državni tožilci v zadevah na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja praviloma podajo svoje mnenje, končna odločitev pa je na strani uradne osebe za dostop do informacij javnega značaja.

Ob tem so napovedali, da bodo "zaradi zagotavljanja restriktivne prakse na področju zahtev za dostop do dokumentov iz tožilskih spisov" sprejeli potrebne dodatne ukrepe, med drugim oblikovali smernice za pomoč pri vodenju teh postopkov in izvedli nadzor državnotožilske uprave. Kot je pred dnevi poročalo Delo, so na vrhovnem državnem tožilstvu za posredovanje informacij javnega značaja poleg Lenarda in njegovih namestnic medtem že pooblastili še svetnico v pravosodju Gajo Štovičej in vrhovnega državnega tožilca svetnika Aleša Butalo.

Kot je poročal časopis, gre od njiju pričakovati "glavno vlogo pri vodenju in odločanju o zahtevah po informacijah javnega značaja". Štovičejeva je bila v preteklosti med drugim že generalna sekretarka na vrhovnem državnem tožilstvu, ko je tožilstvo vodila Barbara Brezigar. V krajšem obdobju, ko je nekdanji notranji minister Vinko Gorenak tožilstvo prenesel na resor za notranje zadeve, pa je bila na notranjem ministrstvu tudi generalna direktorica direktorata za državno tožilstvo. Butala, ki na vrhovnem tožilstvu vodi oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja, je bil v preteklosti med drugim tudi vodja civilnega oddelka na ljubljanskem višjem sodišču in namestnik varuha človekovih pravic.

Komentar vrhovnega državnega tožilstva na ovadbo tožilke in pooblaščenca STA še čaka.

Al. Ma.