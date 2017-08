Razkrite podrobnosti iz ovadb zoper Jankovića, ta vse obtožbe zavrača

Osumljen preslepitve bank, pranja denarja, izmikanja davkom in nespodobnega povabila k ureditvi zaposlitve

10. avgust 2017 ob 17:08,

zadnji poseg: 10. avgust 2017 ob 18:21

Spletni portal Pod črto je pridobil kopije kazenskih ovadb zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića. V ovadbah je Janković osumljen pranja denarja in preslepitve bank v zadevi Stožice, utaje davkov pri prodaji delnic Mercatorja in posredovanja pri zaposlitvi farmacevtke v stiski v zameno za spolni odnos.

Ugotovitve Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so jih v ovadbah posredovali tožilstvu, temeljijo na izpovedih prič, zaseženi dokumentaciji, kot so pogodbe in dopisovanje po elektronski pošti, v enem primeru pa tudi na prisluškovanju Jankovićevi telefonski komunikaciji, piše portal Pod črto, ki je ovadbe prejel na podlagi zahteve po dostopu do informacij javnega značaja.

V kazenski ovadbi v zadevi Stožice je med drugim razvidno, da naj bi Janković skupaj s soovadenimi podjetju Grep z navidezno pogodbo pomagal pri preslepitvi bank in EU-ja glede financiranja športnega parka Stožice. Med drugim naj bi javno podjetje Energetika od Grepa za tri milijone evrov po nepotrebnem odkupilo prostore v Stožicah, stroške pa nato deloma prevalilo na občinski proračun.

V zadevi Stožice policisti tudi sumijo, da je Janković kot plačilo pri posredovanju za prodajo teh prostorov dobil izplačanih 100 tisoč evrov. Zaradi skupno 500 tisoč evrov nakazil, ki jih je Grep nakazal na račun podjetij v lasti družine Janković, mu policisti tudi očitajo kaznivo dejanje pranja denarja, še piše portal Pod črto.

Ureditev službe za nedoločen čas v zameno za spolni odnos

Portal je razkril tudi vsebino ovadbe v povezavi s farmacevtko, saj naj bi Janković farmacevtki, ki je bila v postopku ločitve, uredil delovno razmerje za nedoločen čas pri Lekarni Ljubljana, v zameno za spolni odnos z njo. Iz ovadbe je razvidno, da se je farmacevtka na Jankovića obrnila v stiski, ko zaradi zaposlitve za določen čas ni mogla dobiti kredita za nakup stanovanja, Janković pa naj bi po posredovanju pri direktorju Lekarne Ljubljana farmacevtki uredil zaposlitev za nedoločen čas, v zameno pa zahteval spolni odnos in ga po pričevanju farmacevtke dvakrat tudi dobil.

Jankovićevi zagovorniki so v tej zadevi zahtevali izločitev telefonskih prisluhov, saj naj bi tožilka Blanka Žgajnar zamudila rok, v katerem bi morala sporočiti tožilstvu, da bo začela kazenski postopek proti Jankoviću. Preiskovalna sodnica je zahtevi ugodila, a se je specializirano tožilstvo na to odločitev pritožilo na višje sodišče, ki pa o zadevi še ni odločilo.

Utajevanje davkov Electe inženiringa

Portal je razkril tudi vsebine ovadb glede prodaje delnic Mercatorja, kjer policisti županu očitajo, da je s fiktivnimi posli delnice prenesel na podjetje svojih sinov in se ob njihovi prodaji izognil plačilu 103 tisoč evrov davka. Jankovićev sin Damijan pa je osumljen, da naj bi kot direktor Electe inženiringa utajeval davke s fiktivnim računom in napačnim obračunavanjem davka na dodano vrednost.

Janković: Bližajo se volitve

Na razkritje vsebine ovadb se je odzval tudi Janković, ki je v izjavi za javnost poudaril, da preiskava po zakonu ni javni postopek, "zato se sprašujem, ali je mogoče tožilka ugotovila, da njene neutemeljene obtožbe nimajo realnih možnosti, da bi uspele na sodišču, ter poskuša z mano dokončno obračunati prek javnosti in medijev namesto na sodišču". Janković je sicer prepričan, da bo na sodišču dosegel pravico, ne pa tudi na ulici, kjer so ga, tako Janković, v zadnjih petih letih večkrat diskreditirali "z nepotrebnimi hišnimi preiskavami ob prisotnosti kamer in s sporočilom KPK-ja". Janković ob tem poudarja, da pri pravosodnem ministru Goranu Klemenčiču vidi več tveganj za sistemsko korupcijo, saj naj bi odvetniška pisarna njegove žene povišala prihodke v odnosu do države v času Klemenčičevega delovanja na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in na ministrstvu za pravosodje.

"Več kot očitno je, da se bližajo volitve, katerih je nekatere strah in preko javnosti kar naprej ponavljajo zadeve, ki so bile v petih letih že neštetokrat povedane. Tokrat so to še podkrepili s predajanjem dokumentov v javnost, v katere so vključili posamezne citate in ustvarili domišljijske zgodbe," je že zapisal Janković in dodal, da zavrača vse neutemeljene obtožbe, "ki so nastale na podlagi izmišljenih in neupravičenih podtikanj".

Informacijska pooblaščenka: Odločitev na strani tožilstva

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je ob tem pojasnila, da je portal Pod črto ovadbe zahteval že lani, ko pa jih tožilstvo ni želelo posredovati. Takrat so se pri portalu obrnili na urad informacijskega pooblaščenca, a mu tudi ta ni omogočil vpogleda v ovadbe. Prelesnikova ob tem pojasnjuje, da so vsi dokumenti in informacije, ki jih imajo oziroma ustvarijo organi javnega sektorja, vedno javni, razen če spadajo pod kakšno izmed izjem po zakonu o dostopu informacij javnega značaja.

Med izjemami, po katerih organu ni treba posredovati dokumentov oziroma informacij, so med drugim osebni podatki, tajni podatki, poslovne skrivnosti, pa tudi informacije, ki so bile pridobljene ali sestavljene zaradi kazenskega pregona in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi. "Ampak izjeme mora vedno pretehtati tisti organ, na katerega je prosilec naslovil svojo zahtevo," pojasnjuje Prelesnikova. Tako je očitno tožilstvo ocenilo, da razkritje kazenskih ovadb policije proti Jankoviću ne bo škodovalo izvedbi postopka, je dodala.

Žgajnarjeva: Razkritje ne škoduje interesom kazenskega postopka

Tožilka Blanka Žgajnar poudarja, da je tožilstvo posredovalo kazenske ovadbe skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Ko je v zadevi vložena zahteva za preiskavo, imajo vsi osumljenci dostop do vseh teh dokumentov, zato po njenem mnenju razkritje ne škoduje interesom kazenskega postopka.

