Milko Novič vložil zahtevo za varstvo zakonitosti

Novič izpodbija sodbo okrožnega in višjega sodišča

30. marec 2018 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Milko Novič, obsojen za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Izpodbija tako sodbo, s katero ga je okrožno sodišče spoznalo za krivega, kot sodbo višjega sodišča, ki je potrdila prvostopenjsko sodbo.

Novičeva odvetnika Jože Hribernik in Žiga Podobnik sta v zahtevi za varstvo zakonitosti izpostavila številne kršitve določb kazenskega postopka in ustave: "Kar ima za posledico nepravilnost in nezakonitost obeh sodb," menita. "Zagovornika sva prepričana, da s tolikšnimi evidentnimi kršitvami obremenjeni sodbi ne moreta obstati, zato pričakujeva, da bo Vrhovno sodišče RS, ki bo o zahtevi za varstvo zakonitosti odločalo, slednji ugodilo," sta zapisala.

Milka Noviča je Okrožno sodišče v Ljubljani 13. aprila lani spoznalo za krivega umora Jamnika decembra 2014 in mu dosodilo 25 let zapora, sodbo pa je decembra lani potrdilo tudi višje sodišče. Z izjemno nekaj mesecev je večino časa od prijetja do obsodbe preživel v priporu, trenutno pa je že na prestajanju zaporne kazni.

Novičeva obramba je zoper dva sklepa, s katerima je sodišče leta 2016 ugotavljalo, ali še obstajajo priporni razlogi zanj, in sklep sodišča, s katerim je to po Novičevi obsodbi zavrnilo predlog, da se mu odpravi pripor, vložila ustavne pritožbe. Te je ustavno sodišče obravnavalo na seji v četrtek, vendar končne odločitve še ni sprejelo.

La. Da.