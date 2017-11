Nekdanji zaposleni na Kemijskem inštitutu osumljen napeljevanja k umoru

Sodba za umor Jamnika še ni pravnomočna

21. november 2017 ob 11:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Libanonski kemik, ki je bil nekaj let zasposlen na ljubljanskem Kemijskem inštitutu, je osumljen napeljevanja k umoru kolega. Sodišče mu je odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Bil je med osumljenci tudi za umor Janka Jamnika.

Kemijski inštitut se je po skoraj treh letih od umora nekdanjega direktorja Janka Jamnika znova znašel v središču pozornosti zaradi domnevnega kaznivega dejanja. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so potrdili, da so za osumljenega 54-letnega libanonskega kemika 20. oktobra odredili pripor zaradi ponovitvene nevarnosti in morebitnega vplivanja na priče oziroma uničenja dokazov.

Večer in Dnevnik poročata, da ga preiskujejo zaradi kaznivega dejanja napeljevanja k umoru, saj je tožilstvo o zaslišanju vložilo zahtevo za sodno preiskavo po členu, ki govori o umoru iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov.

Novičeva soproga k Pahorju

Osumljeni kemik je bil sicer po poročanju Večera tudi eden izmed osumljencev umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika pred skoraj tremi leti. Za ta umor je bil še nepravnomočno obsojen nekdanji zaposleni na inštitutu Milko Novič, ki se je na obtožbo pritožil in še čaka na odločitev višjega sodišča.

Novičevo soprogo pa bo sprejel predsednik republike Borut Pahor, saj mu je napisala pismo, v katerem opozarja na številne kršitve, ki naj bi se dogajale med sojenjem.

A. S.