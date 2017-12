Milko Novič pravnomočno obsojen

Očeta umorjenega direktorja Kemijskega inštituta ni bilo na sodišče

22. december 2017 ob 11:56,

zadnji poseg: 22. december 2017 ob 12:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljansko višje sodišče je potrdilo obsodilno sodbo zoper Milka Noviča zaradi umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Sodišče je potrdilo tudi 25-letno zaporno kazen. Do nastopa kazni ostaja v priporu.

Novič je obsojen, da je 16. decembra 2014 okoli 19.40 na parkirišču gostinskega lokala na ljubljanskem Viču dvakrat v glavo ustrelil Jamnika, ki je umrl tri dni po napadu. Noviča pa so priprli kmalu zatem.

"Kazen je visoka, a gre za najhujše kaznivo dejanje," je dejala sodnica Stanka Živič. Umorjeni je bil star 50 let in ga več ne bo nazaj, je dodala. V obrazložitvi sodbe je pojasnila, da so za Noviča najbolj obremenilni delci streljanja, ki so jih našli na njem. Novič je zanje sicer zatrjeval, da so nanj prešli s plašča, ki ga je nosil, ko je za potrebe raziskav streljal na strelišču.

Franc Sablič z Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL), ki je o tem pripravil izvedensko mnenje, je menil, da to ni mogoče, medtem ko so nemški izvedenci v svojem mnenju navedli, da je. Sablič je tudi trdil, da nekateri delci, ki so jih našli na Noviču, odgovarjajo delcem, ki so jih našli na tulcu s kraja umora, medtem ko nemški izvedenci tega niso mogli nedvoumno potrditi.

Sodni senat, ki je odločal o Novičevi pritožbi, se tudi ni strinjal z njegovo obrambo, da je verodostojnost preiskav delcev, ki jo je izvedel NFL, vprašljiva, ker NFL v tistem času ni imel akreditacije za analizo sledi streljanja. Kot je povedala Živičeva, NFL res ni bil akreditiran za to metodo analiz, je pa imel akreditacijo za kriminalistične preiskave, tovrstne preiskave pa je delal tudi že pred tem. "Akreditacija pomeni, da je določena metoda preizkušena in da so njeni rezultati primerljivi kjerkoli v Evropi, to pa ne pomeni, da preiskava po vsebini ni pravilna," je dejala.

Glede namigov Novičeve obrambe, da bi lahko bil umor Jamnika povezan z libanonskim kemikom Michaelom Stephanom, ki je po pisanju medijev osumljen načrtovanja umora enega od nekdanjih vodilnih uslužbencev Kemijskega inštituta, je Živičeva dejala, da je sodišče vpogledalo tudi v spis iz te preiskave in prebralo nekatere zapisnike, a jim to ni vzbudilo pomislekov o tem, da je bilo stanje pri Noviču ugotovljeno napačno.

Med dokazi, ki tudi po mnenju višjega sodišča potrjujejo Novičevo krivdo, je med drugim omenila, da je na internetu poizvedoval o orožju, da je imel na računalniku Jamnikovo sliko in da je imel "seznam za fentanje".

Zadovoljno tožilstvo

Tožilka Blanka Žgajnar je bila z odločitvijo zadovoljna. Razočaran pa je Novičev odvetnik Jože Hribernik. "Trenutno sem eden najstarejših odvetnikov v državi, vendar nekaj tako sramotnega kot danes še nisem doživel. Ker ko sodniki nehajo soditi in le potrjujejo to, kar je nekje drugje že sklenjeno, potem smo res na dnu," je dejal.

Drugi Novičev odvetnik Žiga Podobnik je pričakoval drugačno odločitev. "Sodišče je žal menilo, da je stanje ugotovljeno dovolj dobro, kljub temu da so nam bili zavrnjeni številni dokazni predlogi, vključno s tem, da se preveri strokovnost izdelave preiskav sledi streljanja," je dejal.

Stališče sodišča glede veljavnosti preiskav, ki jih izvaja NFL, se mu zdi nelogično: "Ne predstavljam si, kaj to pomeni tudi za druge kazenske postopke, če bomo sprejemali tako nizke standarde, da bo lahko opravljal tovrstne preiskave kdorkoli in da jih ne bo mogoče preveriti." O tem, kako bodo ravnali naprej, se bodo odločili, ko bodo dobili in prebrali sodbo, je dodal.

Jamniku naj bi grozili drugi

V sredo je višje sodišče izvedlo javno sejo o Novičevi pritožbi, na njej pa se je odločilo, da bo izvedlo še obravnavo in zaslišalo Jamnikovega očeta, ki pa iz zdravstvenih razlogov na sodišče ni prišel. Prišla je Jamnikova mama Ana Jamnik, vendar se je senat sodišča odločil, da je ne bo zaslišal.

Po razglasitvi sodbe je Jamnikova novinarjem povedala, da ne verjame, da je njenega sina ubil Novič. Kot je povedala, je njen sin Noviča sicer omenjal, a se ga ni bal, prav tako mu Novič ni nikoli grozil. "Bil je bolj problematičen, a mojemu sinu ni grozil," je dejala. So mu pa po njenih besedah grozili drugi, zaradi česar ga je bilo strah.

