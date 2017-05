Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Avtocestni promet stoji že pred odcepom za Unec proti Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO Avtocestni promet s Primorske proti Ljubljani stoji. Foto: PIC

Nalet vozil ohromil primorsko avtocesto, dva huje poškodovana

Avtocesta proti Ljubljani je bila zaprta

25. maj 2017 ob 09:19,

zadnji poseg: 25. maj 2017 ob 13:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti - v naletu je trčilo več vozil, dva človeka sta huje poškodovana - so odpravljene, a je promet med Postojno in Ljubljano še vedno zgoščen, nastajajo zastoji.

S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da se je nesreča zgodila malo pred 8. uro zjutraj med Vrhniko in cestninsko postajo Log.

Po do zdaj zbranih obvestilih so ugotovili, da je prometno nesrečo - domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo - povzročil voznik osebnega vozila znamke Citroen C5, ki je trčil v vozilo, ki je kot zadnje v koloni ustavljalo. Sledil je nalet štirih osebnih in enega tovornega vozila, pri čemer sta bila voznik in sopotnik v enem izmed osebnih vozil huje poškodovana, so pojasnili na PU-ju Ljubljana.

Voznike ob tem policisti pozivajo k strpnosti in jim svetujejo, naj zapustijo avtocesto in pot nadaljujejo po vzporedni regionalni cesti. Tudi prometnoinformacijski center voznikom osebnih vozil svetuje, naj uporabijo obvoz po cesti Logatec—Vrhnika—Brezovica ali Unec—Cerknica—Rakitna—Ig—Ljubljana in se tako izognejo večkilometrskemu zastoju.

Zaradi radovednežev je zastoj nastal tudi na avtocesti proti Kopru, in sicer pred Vrhniko. Prometnoinformacijski center je zato pozival vse voznike, naj ne pasejo zijal.

VIDEO 25-kilometrska kolona na primorki

T. K. B.