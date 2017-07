Novič ostaja v priporu

Odločitev ustavnega sodišča skoraj soglasna

28. julij 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo obrambe na podaljšanje pripora za Milka Noviča, aprila obsojenega zaradi umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, poroča Dnevnik.

Odločitev ustavnih sodnikov je za Dnevnik potrdil tudi zagovornik Žiga Podobnik, ki mu sklepa sodišča zaradi dopusta še ni uspelo preučiti.

Nekdanjega zaposlenega na Kemijskem institutu Milka Noviča so priprli kmalu po umoru decembra 2014 in vse od začetka se je obramba borila, da bi ga izpustili na prostost. Za priporni razlog ponovitvene nevarnosti namreč ni videla nobenega utemeljenega razloga. Poskušala je tako na prvostopenjskem kot na višjem sodišču, nazadnje pa še na ustavnem.

Ustavni sodniki so primeru prvič odločali lani poleti, ko so ugodili pritožbi odvetnikov. Okrožnemu sodišču so naročili, naj o tem še enkrat razmisli, a je bila nova odločitev tako okrožnega kot višjega sodišča ponovno enaka, spominja Dnevnik.

Odvetniki so nato znova vložili novo ustavno pritožbo, a je še pred njihovo odločitvijo okrožna sodnica sama odpravila pripor. To je storila po zaslišanju nemškega balističnega izvedenca.

A je aprila, ko je bil Novič obsojen na 25 let zaradi umora nekdanjega direktorja Kemijskega instituta Janka Jamnika pripor znova odredila. Odvetniki so nemudoma vložili novo ustavno pritožbo in predlagali združitev s prejšnjo. Pritožbo so ustavni sodniki zavrgli, po neuradnih informacijah Dnevnika je glede takšne odločitve ustavnega sodišča ustavni sodnik Klemen Jaklič spisal ločeno mnenje.

Al. Ma.