Odpuščeni policist iz zadeve Koprivnikar ostaja na cesti

Poročanje Večera, Primorskih novic

25. januar 2017 ob 10:25

Koper - MMC RTV SLO/STA

Delovno sodišče v Kopru presodilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi Mihi Sakaču, ki je ostal brez službe zaradi afere z ministrom Borisom Koprivnikarjem, zakonita.

Na državnem pravobranilstvu so za Primorske novice potrdili, da je sodišče zavrnilo tako Sakačevo tožbo, v kateri je trdil, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, kot tudi zahtevek, da bi ga moral delodajalec pozvati nazaj na delo, mu izplačati vse plače z obrestmi vred in mu povrniti stroške postopka. Kot spominja časopis, gre za prvo tožbo katerega od skupno petih policistov, ki so vložili tožbe proti delodajalcu po tem, ko so zaradi omenjene afere ostali brez službe.

Po navedbah pravobranilstva je sodišče ugotovilo, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita, saj je bila pravočasna in izpeljana po zakonitem postopku, zanjo pa je obstajal resen in utemeljen razlog, ki je onemogočal nadaljevanje delovnega razmerja do izteka odpovednega roka, odpoved pa poleg tega ni bila podana iz diskriminatornih razlogov.

Postopkovnosti

Iz sodbe izhaja, da Sakaču ni bila kršena pravica do obrambe, čeprav mu vabila na zagovor in pisne obrazložitve niso vročili, povzemajo Primorske novice. Notranje ministrstvo je storilo vse, da bi Sakaču zagovor omogočilo. Tako so vročitev poskušali opraviti kar sedemkrat, in to interno prek policijskih vročevalcev, pisno, z osebno vročitvijo ter prek odvetniške družbe Matoz.

Sodišče je tako presodilo, da je bil policist s postopkom izredne odpovedi seznanjen, a se je vročanju, tudi s pomočjo svojih domačih in pooblaščenca, izmikal.

Dokazi s Facebooka

Po presoji sodišča so fotografije spletne komunikacije znotraj zaprte skupine na Facebooku pristne, obenem pa je presodilo, da je avtor Sakačevih zapisov prav on in da ne gre za zlorabo identitete. Sodišče je ugotovilo, da je bil Sakač eden glavnih idejnih snovalcev in organizatorjev načrtne ustavitve in nadzora ministra Koprivnikarja, katerega izključen namen je bil vplivati na ministrov ugled v družbi in oslabitev pogajalske moči vladne strani, še piše časopis.

V sodbi piše še, da je šlo za grobo zlorabo funkcije policista ter poznanstev in informacij, ki jih je imel Sakač zaradi zaposlitve v policiji. Tožnik naj bi s svojim ravnanjem grobo posegel v ugled policije, zaupanje vanj pa je bilo porušeno do te mere, da ni mogel nadaljevati dela v policiji. Sodišče je zavrnilo tudi očitke, da so Sakača obravnavali diskriminatorno in strožje kot druge, ker je bil član sindikata.

Sledi pritožba

Sodba še ni pravnomočna, Sakačev odvetnik Franci Matoz pa je napovedal, da bosta vložila pritožbo na višje delovno sodišče. Meni namreč, da je sodba nezakonita ter v nasprotju z dejstvi in dokazi, ki so jih izvedli na obravnavi, še navajajo Primorske novice.

Al. Ma.