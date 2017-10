Osumljencu sredinega streljanja v Mariboru odredili pripor

Begosumnost in ponovitvena nevarnost

7. oktober 2017 ob 18:15

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborčanu, osumljenemu sredinega strelskega obračuna v Mariboru, v katerem je umrl 52-letni moški, je preiskovalna sodnica odredila pripor.

Vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič je povedal, da je tožilstvo odreditev pripora predlagalo iz razloga begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.



Do tragičnega dogodka v Mariboru je prišlo v sredo popoldne, ko je po ugotovitvah kriminalistov 54-letni Mariborčan zaradi maščevanja iz ljubosumja načrtno pripeljal z osebnim avtomobilom po Titovi cesti, svoje vozilo ustavil ter peš stopil do drugega vozila, ki je na križišču čakalo na zavijanje v levo proti Ulici Pariške komune.

Pristopil je k sopotnikovim vratom in začel streljati s pištolo. 52-letni sopotnik je strelnim ranam podlegel, 57-letni voznik je bil ustreljen v roko in se je umaknil v prostore bližnje stavbe, drugi sopotnik na zadnjem sedežu, star 38 let, pa ni bil poškodovan in je ostal v vozilu.

Napadalec se je po dejanju mirno predal policistom, zdaj pa se bo moral zagovarjati zaradi kaznivega dejanja umora in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Sicer pa je bil osumljeni že maja lani obravnavan zaradi nasilja v družini, takrat pa so pri njem po opravljeni preiskavi stanovanja našli več kosov strelnega orožja.

Al. Ma.