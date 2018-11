Policija preklicala vabilo Jelinčiču na zaslišanje

V konkretnem primeru gre za sum kaznivega dejanja, ki se preganja na zasebno tožbo

8. november 2018 ob 19:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policija je preklicala vabilo predsedniku SNS-a Zmagu Jelinčiču na zaslišanje zaradi domnevno spornih izjav o Levici in se mu opravičila, so pojasnili na Generalni policijski upravi. Ugotovili so, da gre v omenjenem primeru za sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja na zasebno tožbo. V takem postopku policija nima pristojnosti.

Jelinčiču je bilo vabilo na zaslišanje poslano kot osumljencu kaznivega dejanja razžalitve po 158. členu kazenskega zakonika, in sicer za 15. november. Kot so sporočili s policije, je v. d. generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar takoj po seznanitvi z omenjenim primerom odredila strokovni nadzor, v katerem preverjajo celoten postopek. "Na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora, ki še intenzivno poteka, bomo v nadaljevanju zaradi strokovnih napak tudi ustrezno ukrepali," so napovedali.

Iz do zdaj znanih podatkov po navedbah policije kaže, da gre v omenjenem primeru za sum kaznivega dejanja, ki se ugotavlja v postopku, ki ga sproži zasebni tožilec, oziroma za kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja na zasebno tožbo. V takem postopku policija nima pristojnosti. Zato so policisti v sredo Jelinčiču poslali pisno opravičilo oziroma obvestilo, da je vabilo na zaslišanje preklicano. V sredo so ga iz istega razloga policisti tudi iskali. Kot je Jelinčič povedal na novinarski konferenci, sta ga v sredo res obiskala policista, vendar ni želel govoriti z njima in je zahteval pisno obvestilo.

Jelinčič meni, da so v ozadju ljudje iz koalicije

Policisti so tudi prijavitelja, poslanca Levice Franca Trčka, obvestili, da gre za pregon na zasebno tožbo. V Levici so ob tem povedali, da se bodo o morebitnih nadaljnjih korakih še odločili. O okoliščinah primera in dozdajšnjem postopku policije pa bo policija, kot so pojasnili, s poročilom obvestila pristojno državno tožilstvo.

Jelinčič je bil na današnji novinarski konferenci kritičen do policije, ocenil je, da za tem stojijo določene osebe iz koalicije. Ob tem se je vprašal, ali imamo še vedno politično policijo, in dejal, da ga je strah reakcij državnih organov, omenjal je tudi vohunjenje in prisluškovanje. A v Levici vztrajajo, da je bila prijava na policijo podana na podlagi objavljenega posnetka na Jelinčičevem profilu na Facebooku. Jelinčič sicer izjav ne zanika in pri njih vztraja.

L. L.