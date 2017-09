Policijska bilanca tekme Maribor - Spartak: bakle, ranjen policist in kup izrečenih glob

Policist je bil lažje poškodovan

14. september 2017 ob 10:40

Maribor - MMC RTV SLO

Ob sinočnji nogometni tekmi v Mariboru so imeli policisti nemalo dela - kar nekaj navijačev je na stadion skušalo vstopiti brez vstopnice, že pred tekmo sta se spopadli skupini navijačev, pri tem pa je bil en policist lažje poškodovan.

Prvič so policisti posredovali že malo po 14. uri popoldne, ko so na počivališču Dobrenje ob avtocesti A1 na rednem avtobusu z Dunaja opazili 20 navijačev Rusije, ki pri sebi niso imeli vstopnic za ogled nogometne tekme. Enemu izmed njih so izrekli globo, ker na zahtevo policista ni želel izkazati svoje identitete, drugemu pa so izrekli globo, ker se je na javnem kraju nedostojno vedel, izzival k pretepu in se nedostojno vedel do policistov. Ker se kljub pozivom ni umiril, so ga pridržali do streznitve, so sporočili mariborski policisti.

Domača navijača čakata globa in odločba o prekršku

Malo 19. uri sta se na Gosposvetski ulici v bližini stadiona Ljudski vrt soočili večji skupini navijačev Maribora in Spartaka in začeli izzivati pretep. Domači navijači so proti gostujočim začeli metati steklenice in kamenje, s čimer so huje ogrozili javni red, splošno varnost in nevarnost za premoženje, so sporočili policisti in dodali, da so zato "z uporabo palic in plinskih razpršilcev obe skupini ločili in vzpostavili javni red in mir". Dva domača navijača, ki sta metala steklenice in kamenje, so policisti prijeli, ob tem pa pri njiju našli in jima zasegli še pirotehnična sredstva. Obema so izdali plačilni nalog, izdali jima bodo odločbo o prekršku, oba pa so za čas tekme tudi pridržali. Enemu od njiju so policisti izrekli tudi ukrep prepovedi udeležbe na javnih prireditvah.

Ruski navijač poškodoval policista

Med posredovanjem je eden izmed ruskih navijačev pritekel do enega od policistov in ga s hrbtne strani udaril v predel obraza. Policista je ob tem lahko telesno poškodoval in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Napadalca so policisti po tekmi prijeli ob izhodu iz stadiona in ga pridržali po določilih. Ovadili ga bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, za kar je zagrožena kazen zapora, od 6 mesecev do 5 let.

Malo pred pol osmo je večja skupina gostujočih navijačev skušala nasilno vstopiti na stadion Ljudski vrt, kar so jim policisti preprečili, željo po ogledu tekme pa je imel tudi srbski državljan, za katerega pa se je zgodba končala z več kot zgolj z opozorilom - izkazalo se je namreč, da je na območju schengena več kot 90 dni, kolikor mu je dovoljeno, zato so ga oglobili.

Globa je doletela tudi več navijačev - tako domačih kot tujih -, ki so se do policistov nedostojno vedli, izzivali pretepe itd., pa tudi dva gostujoča navijača, ki sta med tekmo na tribuni prižgala bakli.

14 Poljakov in en Rus so se morali obrniti nazaj proti meji

Poleg tega so policisti na studenški brvi zasledili skupino 15 tujih navijačev, ki so imeli pri sebi predmete, ki bi jih lahko uporabili za napad ali bi z njimi lahko huje ogrozili javni red in mir, splošno varnost ali premoženje, zaščiteni pa so bili tudi s ščitniki za okončine, niso pa imeli vstopnic za ogled nogometne tekme". Vsem 15 (14 jih je bilo državljanov Poljske in en državljan Rusije) prepovedali nadaljevanje poti do stadiona, nato jih je vseh 15 zapustilo našo državo, so še sporočili policisti.

T. K. B.