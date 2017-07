Sodba očetu koroških dečkov za uboj razveljavljena

Celjsko višje sodišče je razveljavilo sodbo Romeu Bajdetu zaradi umora partnerice Lidije Škratek. Zadevo je vrnilo v ponovno sojenje na prvo stopnjo. Postopek se bo začel 21. septembra.

Bajdeta, ki je bil že pred tem pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, povezanih z nasilništvom, je celjsko prvostopenjsko sodišče marca letos obsodilo na 13 let zapora, kaznivo dejanje umora pa po obsežnem kazenskem postopku prekvalificiralo v uboj. Sodišče je menilo, da je Bajde partnerico ubil, ker ga je razjezila in ne zaradi ljubosumnosti ali iz nizkotnih nagibov.

Višje sodišče se s takšno sodbo ni strinjalo, zato jo je razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje na prvo stopnjo istemu sodniku. Tako obdolženec kot tudi tožilstvo in obramba so že dobili sklep o podaljšanju pripora zaradi razveljavitve sodbe, niso pa še prejeli pisne sodbe z razlogi za njeno razveljavitev.

Obtožnica za umor je bila vložena marca lani, 21. aprila lani je postala pravnomočna. Celjsko prvostopenjsko sodišče je na prvem sojenju neposredno zaslišalo številne priče, izvedence psihiatre in psihologe ter na koncu odločilo, da je Bajde kriv uboja in ne umora ter ga obsodilo na 13 let zapora. Na sodbo so se pritožili tožilstvo, in sicer zaradi prekvalifikacije kaznivega dejanja, in tudi zagovornik ter sam obdolženec zaradi izrečene kazenske sankcije.

Celjsko sodišče bo moralo z zadevo pohiteti, saj se Bajdetu dveletni pripor izteče marca prihodnje leto, poudarja časnik. Bajdeta bo na ponovljenem sojenju zagovarjala odvetnica Maksimiljana Kincl Mlakar, saj je Tomaž Bromše, ki ga je branil na prvem sojenju, v tem času odšel v sodniške vrste, še poroča Večer.

Družinska tragedija se je pripetila v noči na 27. december 2015. Par je bil tedaj skupaj na koncertu v Rdeči dvorani, kjer sta se sprla in pobotala. Ponovno sta se sprla na poti domov. Bajde je najprej fizično obračunal s partnerko, jo nato zadavil in čez nekaj časa mrtvo pripeljal pred tamkajšnji zdravstveni dom.

