Primer velenjskih dečkov – pregona socialnih delavcev ne bo

Odvetnik vpletenim očita več kaznivih dejanj

7. julij 2017 ob 10:59

Celje - MMC RTV SLO/STA

Celjsko tožilstvo je neuradno odstopilo od kazenskega pregona socialnih delavcev v primeru velenjskih dečkov. Pooblaščenec babice dečkov Velimir Cugmas zato pregon nadaljuje sam.

Po poročanju Večera naj bi Cugmas obtožni akt vložil proti tedanji direktorici velenjskega centra za socialno delo (CSD) Lidiji Hartman Koletnik, nekdanjemu direktorju CSD-ja Slovenj Gradec Juriju Šumečniku in dvema njegovima sodelavkama, proti delavkama velenjskega centra za socialno delo in proti direktorici ter vzgojiteljicama Vrtca Slovenj Gradec.

Obdolženi velenjski socialni delavki naj bi, sodeč po napisanem v obtožnem aktu, po napeljevanju direktorice CSD-ja Velenje ter ob pomoči direktorice in vzgojiteljic omenjenega vrtca dečka 30. marca lani nezakonito vzeli iz vrtca in ju odpeljali v rejniško družino.

Po mnenju Cugmasa je bilo s tem storjenih več kaznivih dejanj, poleg tega pa o odvzemu ni bila predhodno obveščena babica dečkov, ki ni dobila niti odločbe o vlogi za rejništvo, ki jo je oddala 21. januarja lani. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sicer o vlogi odločilo šele 11. aprila lani, torej po odvzemu vnukov.

Šumečniku in delavkama CSD-ja Slovenj Gradec pa Cugmas očita, da niso pravočasno posredovali vloge za izdajo rejniškega dovoljenja, da je bilo takšno ravnanje CSD-ja Slovenj Gradec nezakonito, pa je ugotovila tudi upravna inšpekcija.

Velenjska dečka še vedno pri rejnikih

Otroka sta po nasilni smrti matere decembra 2015 do premestitve v rejniško družino živela pri starih starših. Babica si že ves čas prizadeva, da bi dobila rejništvo. Ker so na pristojnem ministrstvu njeno prošnjo zavrnili, ga babica zdaj zahteva s tožbo proti državi oziroma ministrstvu za delo. Otroka sta medtem še naprej v rejniški družini, z babico in dedkom pa imata redne stike.

A. Č.