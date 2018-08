Sodišče odločilo, da je Cekuta dovolj zdrav za v zapor

Pritrdili mnenju zdravniške komisije

27. avgust 2018 ob 21:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbe Jureta Cekute, ki je bil v zadevi Patria 2 obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora, in pritrdilo mnenju zdravniške komisije, ki je sklenila, da je Cekuta dovolj zdrav za v zapor.

Okrožno sodišče je za Pop TV potrdilo, da so sprejeli odločitev v tem primeru, a vsebine niso razkrili, saj nimajo povratnice, da je bila pošta vročena.

Cekuta namreč še ni prevzel pošte sodišča, je pa pošto prevzel njegov zagovornik Janko Jerman, ki je povedal, da sodišče pošilja njegovo stranko v zapor. Skladno z zakonom bo imel Cekuta po prevzetju pošte vsaj osem dni, vendar ne več kot en mesec časa, da se zglasi v zaporu na Dobu.

Njegova obramba se sicer zaveda, da možnosti za uspeh ni več veliko, a so kljub temu vložili pritožbo, ki pa po Jermanovih besedah odločitve sodišča ne bo zadržala, je poročala televizija. Obramba upa, da bi datum odhoda v zapor lahko vsaj prestavila nova prošnja za odlog, ki so jo spet vložili. V njej se sklicujejo na postopkovne napake in na slabo zdravstveno stanje Cekute.

Sa. J.