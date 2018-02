Sodišče Tušu prepovedalo prodajo nepremičnin

Sporen prenos blagovnih znamk Tušmobila

7. februar 2018 ob 11:48

Slovenske Konjice - MMC RTV SLO

Ustanovitelj poslovnega imperija Tuš Mirko Tuš ne more več razpolagati s svojim premoženjem. Tožilstvo je namreč doseglo začasno prepoved prodaje njegovih nepremičnin.

Tožilstvo proti nekdanjemu najbogatejšemu Slovencu vodi več kazenskih postopkov. Očitajo mu, da si je pridobil najmanj 1,25 milijona evrov neupravičene premoženjske koristi, poroča portal Siol.net.

Na sodišču so dosegli, da do preklica Tuševe nepremičnine ne smejo v prodajo ali obremenitev. Kot še poroča Siol, se je po doslej znanih podatkih zamrznitev premoženja zgodila zaradi domnevno spornega prenosa blagovnih znamk Tušmobila.

Denar za znamko Tušmobil zakoncema?

Jeseni so kriminalisti opravili več hišnih preiskav. Zakonca Mirka in Tanjo Tuš sumijo storitve kaznivega dejanja poneverbe in uporabe tujega premoženja s tem, da naj bi kot lastnika celotnega poslovnega deleža družbe Tušmobil prenesla blagovno znamko nase, gospodarska družba pa za to ni prejela ustreznega plačila.

Banke, ki so prejele veliko večino od 110-milijonske kupnine, ki jo je Telemach odštel za nakup Tušmobila, so pozneje ugotovile, da se je Tuš vzporedno s Telemachom dogovoril še o prodaji Tušmobilove blagovne znamke. Čeprav je Telemach zanjo zakoncema Tuš odštel 29 milijonov evrov, jo je kmalu zatem ukinil.

Tri največje banke upnice - NLB, SID banka in Gorenjska banka - so zato zoper Mirka Tuša po takratnih informacijah portala vložile kazensko ovadbo. Zaradi prenosa blagovnih znamk so mu očitale zlorabo položaja.

A. S.