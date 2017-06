Za osumljenca uboja Gašperja Tiča po zaslišanju odrejen pripor

Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena kazen od 5 do 15. let (arhivska slika). Foto: MMC RTV SLO

Pred preiskovalnim sodnikom

20. junij 2017 ob 11:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski policisti so mrtvega igralca našli v nedeljo zjutraj v stanovanju na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Po navedbah policije sta se Tič in osumljenec poznala že prej. Ko sta zapustila ljubljanski lokal, sta šla v stanovanje, kjer je prišlo do spora. Med prepirom je 20-letnik večkrat z ostrim predmetom zabodel igralca, ki je zaradi izkrvavitve na kraju umrl. 20-letniku so policisti kmalu po dogodku odvzeli prostost.

Osumljenec, ki ga policisti še niso obravnavali zaradi kakšnega kaznivega dejanja, je bil doslej v policijskem pridržanju, kjer je lahko največ 48 ur.

Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora.