Zadeva Šiško: Ali je bil izpust upravičen, bo odločal zunajsodni senat

Tako so pravosodni postopek pospremili Šiškovi podporniki. Foto: BoBo

Pripor je bil utemeljen s ponovitveno nevarnostjo

10. september 2018 ob 13:14

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Odredbo preiskovalnega sodnika, da vodjo Štajerske varde Andreja Šiška izpusti na prostost, bo zdaj pregledal zunajobravnavni senat mariborskega okrožnega sodišča.

Tožilstvo je pripor predlagalo zaradi ponovitvene nevarnosti, a je preiskovalni sodnik po zaslišanju privedenega ocenil, da glede na predložene dokaze s strani tožilstva ni potrebe za odreditev pripora.

Zadeva gre zdaj avtomatsko v odločanje na zunajobravnavni senat sodišča, pojasnjujejo na tožilstvu. Glede na obsežnost in kompleksnost zadeve je neuradno pričakovati, da si bo ta vzel več dni časa. Tako tožilstvo kot sodišče se namreč s sumi tovrstnega kaznivega dejanja še niso srečali, prav tako ni na voljo sodne prakse, zato primer terja posebno pozornost.

Tožilstvo po besedah vodje mariborskega okrožnega tožilstva Darka Simoniča še vedno stoji za stališči, ki jih je predstavilo v nedeljo pred preiskovalnim sodnikom. O nadaljnjih korakih zaenkrat ne more govoriti. "O nadaljevanju postopka bomo odločili, ko bomo prejeli pisno odločitev senata," je povedal za Slovensko tiskovno agencijo.

Šiško je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora, za kar je lahko zagrožena kazen do 15 let zapora. Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav z zborovanja domnevne paravojaške enote Štajerska varda na začetku meseca v bližini Apač razvidno, da je osumljeni Šiško s pozivi ščuval k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države. Prav tako naj bi bilo iz fotografij in videoposnetkov razvidno, da je osumljeni posedoval jurišno puško, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja.

Šiška, ki je vodja samooklicane Štajerske varde, sicer pa predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija in kandidat na zadnjih predsedniških volitvah, so policisti aretirali po hišnih preiskavah v četrtek na njegovem domu v Mariboru. V soboto zjutraj, ko so ga s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, je ta zanj odredil 48-urno sodno pridržanje, ki bi se izteklo danes zjutraj. Po večurnem zaslišanju v nedeljo popoldne pa je preiskovalni sodnik odločil, da se privedenemu odpravi pridržanje, zato je bil v nedeljo zvečer izpuščen na prostost.