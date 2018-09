Policija nima podatkov o vpletenosti policistov v primer Štajerske varde

Odzivi na "Štajersko vardo"

5. september 2018 ob 12:33,

zadnji poseg: 5. september 2018 ob 16:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policija ne razpolaga s podatki o vpletenosti policistov v primer vzpostavitve in postroja Štajerske varde, vseeno pa poteka v zvezi s tem notranjevarnostni postopek, so sporočili s policije.

V povezavi s primerom še naprej poteka intenziven predkazenski postopek, ki ga usmerja mariborsko okrožno državno tožilstvo in v katerem kriminalisti Policijske uprave Maribor in Generalne policijske uprave (GPU) izvajajo vse potrebne aktivnosti za preiskavo sumov različnih kaznivih dejanj.

Kot so navedli na GPU-ju, je preiskava usmerjena zoper več oseb, za zagotavljanje dokazov v predkazenskem postopku pa policija uporablja pooblastila za preiskovanje kaznivih dejanj v skladu s pogoji oziroma določbami zakona o kazenskem postopku. Na družbenih omrežjih so namreč konec preteklega tedna zakrožile fotografije in posnetki urjenja skupine oboroženih zamaskirancev, katerih vodja je predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija Andrej Šiško. Po njegovih besedah gre za "prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajerske" z imenom Štajerska varda, ki so jo oblikovali po ustanovitvi Dežele Štajerske junija lani. Šiško zanika, da bi šlo za paravojaško enoto, vendar pa strokovnjaki za varnost trdijo nasprotno. Po njihovem mnenju gre za dokaz, da Slovenija ni več imuna proti različnim oblikam radikalizacije ter da vse to zahteva resen odziv državnih organov. Šiško je v torek še dejal, da ima v policiji svoje vire in da je velik del policije tako ali tako na njihovi strani.

Primer odmeva tudi v tujini

Razkritje je poskrbelo za naslove v nekaterih tujih medijih. Bruseljski spletni portal EUObserver v prispevku z naslovom V srednji Evropi vznikajo protimigrantske milice piše, da so oblasti na Češkem in v Sloveniji sprožile alarm zaradi pojava oboroženih protimigrantskih milic. Spletni portal povzema odzive predsednika Boruta Pahorja in premiera v odhodu Mira Cerarja, da je formiranje oboroženih skupin popolnoma nesprejemljivo in po nepotrebnem zbuja stran in širi sovraštvo.

Novinar EUObserverja Andrew Rettman opozarja tudi na protimigrantsko retoriko politikov na Slovaškem in v Sloveniji, kjer je "skrajno desni SDS na junijskih volitvah postal najmočnejša stranka, vendar pa mu ni uspelo dobiti koalicijskih partnerjev za sestavo vlade". V prispevku z naslovom Zamaskirana milica slovenskega politika sprožila alarm je o urjenju "Štajerske varde" poročal tudi britanski BBC. Dopisnik Guy Delauney povzema odzive najvišjih predstavnikov Slovenije. Pahor je izrazil zaskrbljenost, potem ko so se na družbenih medijih pojavile fotografije o zamaskirani oboroženi skupini pod vodstvom nekdanjega predsedniškega kandidata in skrajno desnega politika Šiška. Ta napoveduje, da bo njegova skupina varovala javni red in mir, če bo potrebno, predsednik pa je odločen, da za tako skupino v državi ni prostora, poroča BBC. Dopisnik BBC-ja Delauney v prispevku tudi navaja, da je Šiško obrobni politik. Njegova stranka je na junijskih parlamentarnih volitvah prejela 0,6 odstotka glasov volivcev. Sebe sicer označuje za domoljuba. BBC je povzel tudi izjavo strokovnjaka za nacionalno varnost Iztoka Prezlja, da gre brez dvoma za paravojaško enoto ter njegovo oceno, da trenutno Slovenija ni varnostno ogrožena, zato ne vidi potrebe po organizaciji kakršne koli oborožene formacije, poleg vojske in policije. O razkritju paravojaške Štajerske varde je poročala tudi avstrijska tiskovna agencija APA. Vodja zunajparlamentarne stranke je na lanskih predsedniških volitvah dobil 2,2 odstotka glasov. Na območju Štajerske, ki je tudi trdnjava stranke SDS nekdanjega premierja Janeza Janše, je Šiško prejel okoli šest odstotkov glasov, je izpostavil APA. Turnšek: Brus ni član organov organizacije

Da naj bi za Šiškovo vardo stala zveza borcev, je na Twitterju zapisal Janša, takšno povezavo pa so na zaslišanju kandidata za notranjega ministra Boštjana Poklukarja pred pristojnim odborom DZ-ja omenjali tudi poslanci SDS-a. Med drugim je poslanec Zvonko Černač dejal, da je predsednik ajdovskega odbora zveze Vilko Brus na shodu pred lanskimi predsedniškimi volitvami podprl Šiška, ki je na njih kandidiral, in pozval vse borce za vrednote NOB-ja, da glasujejo zanj.

Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB-ja TiT Turnšek je v pisni izjavi sporočil, da je Brus sicer član zveze, da pa ni član nobenega od organov organizacije, "niti na lokalni, kaj šele na državni ravni". Kot je navedel, ima zveza več kot 40.000 članov in je nestrankarska organizacija. Njihovi člani so člani ali podporniki različnih političnih strank, zveza pa kot organizacija civilne družbe ne podpira nobene stranke ali kandidata, prav tako pa tudi ne preprečuje, da se posamezni člani ne opredeljujejo po svoji vesti, prepričanju in vrednotah, je poudaril.

Glede primerjav Štajerske varde s partizanskimi in veteranskimi enotami, ki jih je bilo na zaslišanju ministrskega kandidata prav tako slišati, je Turnšek pojasnil, da gre za popolnoma različne stvari, saj gre pri partizanskih organizacijah za obujanje spomina na vrednote NOB-ja. "Vse spominske partizanske čete so ustanovljene kot društvo in registrirane pri pristojnem državnem organu. Njihov namen pa je negovati spomin na obdobje NOB-ja in nikakor ne podpihovati sovraštvo med ljudmi," je pojasnil.

Turnšek je še zapisal, da že dolgo opozarjajo na paravojaške enote, ki so nastale znotraj Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), katerega predsednik je nekdanji minister v vladi Janše Aleš Hojs. "Zaskrbljujoče je zlasti to, da se te enote urijo na streliščih Slovenske vojske, ki bi morala biti apolitična," je dodal.

Zveza združenj borcev je obsodila nastanek Šiškove Štajerske varde in pričakuje ukrepanje organov pregona in pravosodja. Prav tako pozivajo poslance DZ-ja in politične stranke, da uredijo in zaostrijo zakonodajo, da bi se preprečilo nastajanje združb, "ki bi vodile pod takšnim ali drugačnim izgovorom v paralelne oborožene strukture". "Samo policija in Slovenska vojska imata pravico in dolžnost zagotavljati varnost in mir v državi," je prepričan Turnšek.

A. K. K., Al. Ma.