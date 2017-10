Zdravnica obsojena na deset mesecev zapora zaradi smrti deklice

Sodišče meni, da je opustila dolžno ravnanje

26. oktober 2017 ob 09:29,

zadnji poseg: 26. oktober 2017 ob 09:34

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborsko okrajno sodišče je upokojeno pediatrinjo Olgo Krajnc v primeru 16-mesečne deklice, ki je aprila 2009 umrla na pediatrični kliniki UKC Maribor, obsodilo na deset mesecev zapora, je poročal Večer.

Olga Krajnc je bila 29. marca 2009, ko so starši 16-mesečno deklico pripeljali na pediatrično kliniko v Univerzitetni klinični center Maribor (UKCM), dežurna zdravnica. Deklica je ob prihodu v bolnišnico kazala je simptome rotavirusa, prejela je terapijo, ki ji jo je predpisala Krajnčeva.

Dekličina mama je pet ur po sprejetju v bolnišnico opazila, da deklica težko diha. Na pomoč je poklicala medicinske sestre, ki so deklico, ne da bi jo takoj začele oživljati, odnesle v oddelek intenzivne nege. S pomočjo aparatov je deklica tam znova zadihala, dva dni pozneje je umrla.

Sprva je tožilstvo odgovornost za smrt deklice pripisalo zdravnici in še trem medicinskim sestram, ker pa je izredni nadzor v UKCM ugotovil veliko pomanjkljivosti pri organizaciji dela na pediatriji, je tožilstvo od kazenskega pregona zoper njih odstopilo.

Obtožni predlog zoper zdravnico zastopa vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič, ki je sodišču predlagal, da naj odloči, da je zdravnica kriva, in jo obsodi na 14 mesecev zapora. Krajnčeva je očitke tožilstva odločno zanikala. V svojem zagovoru je poudarila, da je pri deklici nastal nepričakovan zaplet.

Različna mnenja izvedencev

Da prenehanje dihanja in zastoj srca pri deklici nista posledica zdravničinega ravnanja, so menili tudi zdravniki Milan Čižman, Franc Sterle in Štefan Grosek, ki jih je sodišče angažiralo za izdelavo izvedenskega mnenja. Medtem pa je dunajski pediater kardiolog Peter Voitl presodil, da dejavniki tveganja pri otroku niso bili dovolj upoštevani in da bi hudo dehidracijo pri deklici lahko preprečili, če bi ji pravilno dovajali tekočino.

Odvetnik Krajnčeve Josip Sever je med drugim v uvodu sklepne besede dejal, da je Krajnčeva v svoji 38-letni praksi zdravila več kot tisoč otrok z rotavirusom in vedno pravilno ocenila stopnjo dehidracije. Prepričan je, da ni bilo vzročne zveze med očitanim dejanjem in nenadnim nepredvidljivim zapletom, zato je za zdravnico predlagal oprostilno sodbo, saj da obdolžena občutnega poslabšanja zdravja male bolnice ni mogla pričakovati.

Sodišče pa je odločilo, da je pediatrinja opustila dolžno ravnanje in da ni zadostno spremljala stanja otroka. Sodba še ni pravnomočna.

Pričakovati je, da se bo obramba zoper njo pritožila, čeprav odvetnik Sever po izreku sodbe tega ni izrecno napovedal, je pa v sodni dvorani to nakazal z večkratno intervencijo, da je sodišče s tem, ko ni ugodilo vsem predlogom obrambe, kršilo zakon o kazenskem postopku.

G. C.