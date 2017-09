Angela Merkel Madžarsko opozarja na finančne posledice zavračanja beguncev

Kanclerka je zaostrila stališče pred volitvami

15. september 2017 ob 19:15

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemška kanclerka Angela Merkel je dejala, da bi Madžarska lahko trpela finančne posledice, če bo zavračala sodbo Sodišča EU-ja, ki ji narekuje sprejem določenega števila beguncev.

Izjava, del kancleričinega intervjuja za časnik Nordwest Zeitung, objavljenega v petek, nakazuje trši odnos Nemčije do madžarske vlade premierja Viktorja Orbana. Ta sicer nasprotuje dogovoru, po katerem bi vsaka članica EU-ja morala sprejeti delež beguncev, ki so prišli v EU.

"Kdor zavrača to solidarnost, mora sprejeti, da bo imelo to posledice, vključno za pogajanja glede prihodnje finančne podpore," je dejala kanclerka. Do ostrejšega pristopa prihaja teden dni pred nemškimi parlamentarnimi volitvami, na katerih se bo Angela Merkel potegovala za svoj četrti mandat na čelu nemške vlade. Gre za posnemanje stališč njenega socialdemokratskega tekmeca Martina Schulza, ki je že dolgo oster kritik Orbanove politike na področju begunskega vprašanja, poroča Reuters.

Zaustavitev finančne podpore bi lahko imela resne fiskalne posledice za Madžarsko, ki so ji kohezivni in razvojni skladi močno koristili. Za obdobje 2014-2020 je bilo Madžarski dodeljeno 25 milijard evrov v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Sodišče določilo: Članice morajo sprejeti begunce

Najvišje sodišče EU-ja je 6. septembra razsodilo, da morajo članice Unije prevzeti delež beguncev, in tako zavrnilo pritožbe Slovaške in Madžarske glede tega vprašanja. V Evropo je od leta 2015 prispelo več kot 1,5 milijona beguncev in migrantov, med katerimi številni bežijo pred vojnami na Bližnjem vzhodu.

Orban je dal zgraditi ograjo na meji, vztrajanje na zavračanju prebežnikov pa je osrednji del njegove kampanje pred volitvami prihodnje leto.

B. V.