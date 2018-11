Angela Merkel v Evropskem parlamentu za vzpostavitev evropske vojske

Nemška kanclerka podprla Macronovo idejo

13. november 2018 ob 17:33

Strasbourg - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je v govoru pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu izpostavila pomen solidarnosti in enotnosti Evropske unije, zavzela pa se je tudi za idejo evropske vojske.

"Moramo slediti viziji, da bomo nekega dne vzpostavili pravo evropsko vojsko," je nagovorila evroposlance, pri čemer je podprla idejo francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Ta poziva k razvoju skupnih evropskih obrambnih sil za zmanjšanje odvisnosti od ZDA pri zagotavljanju varnosti.

Merklova je dejala, da takšne oborožene sile ne bi spodkopavale zavezništva Nata pod vodstvom ZDA, temveč bi se z Natom dopolnjevale. V plenarni dvorani je po govoru požela bučen aplavz, a tudi številne vzklike nasprotovanja.

Merklova izpostavila digitalni davek

Druga pomembna zadeva, s katero bi se moral ukvarjati EU, je po besedah nemške kanclerke gospodarski uspeh Evrope. Merklova je napovedala nove rešitve za utrjevanje območja z evrom, zagovarja uvedbo digitalnega davka ter inovacije v Evropi kot temelj za prihodnjo blaginjo.

Kot tretjo ključno točko je Merklova v Strasbourgu izpostavila vprašanje migracij, glede katerega "Evropa še ni tako enotna, kot bi si želeli". Priznala je sicer, da je Evropa naredila nekaj napredka, med drugim se zdaj zaveda, da je nujen dober nadzor zunanje meje. Po mnenju nemške kanclerke bi moral EU razmisliti tudi o razvojni pomoči Afriki.

"Strpnost in solidarnost kot skupna prihodnost"

"Nacionalizem in egoizem ne smeta v Evropi nikoli več dobiti priložnosti. Strpnost in solidarnost sta naša skupna prihodnost. Splača se potruditi zanju," je Merklova sklenila govor pred evropskimi poslanci, v katerem je omenila tudi izstop Združenega kraljestva iz EU-ja in ga označila za "veliko rano".

