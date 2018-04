Barnier: Vprašanje irske meje ogroža pogajanja o brexitu

Nihče si ne želi fizične meje med Severno Irsko in Irsko

30. april 2018 ob 18:16

Dundalk - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Glavni pogajalec Evropske unije o brexitu Michel Barnier je na obisku Irske posvaril, da so pogajanja o izstopu Velike Britanije ogrožena zaradi nesoglasij glede prihodnosti irske meje.

Barnier se je na začetku obiska srečal z lastniki podjetij in prebivalci na obeh straneh meje, ki sta jo s podpisom velikonočnega sporazuma Severna Irska in Irska odpravili, sočasno pa uredili tudi druge odnose med državama.

"Dokler ne sklenemo dogovora, obstaja tveganje," je dejal in poudaril potrebo po vključitvi rešitve meje med Severno Irsko in Irsko po britanskem odhodu iz EU-ja v dogovor o brexitu.

Na forumu vseh držav Otoka glede brexita v Dundalku blizu irske meje s Severno Irsko je izpostavil tudi polno podporo evropskih članic Republiki Irski, poroča BBC.

Velika Britanija še naprej zagotavlja, da ne bodo uvedli "trde meje" med Irsko in Severno Irsko, kar je pomembno tudi za ohranitev velikonočnega mirovnega sporazuma. Tako Dublin, London in Bruselj se strinjajo, da bi postavitev fizične meje pripeljala do nestabilnosti.

Glede carine je unija predlagala, da po brexitu v carinski uniji ostane le Severna Irska. London je sicer pristal na to, vendar bi raje našel drugo rešitev.

Irska: Brez dogovora ni brexita

Irski premier Leo Varadkar je opozoril, da bo moral London vsaj na nek način spremeniti svoj pristop do pogajanj, če želijo doseči dogovor glede meje. "Brez rešitve glede vprašanja irske meje ne more biti dogovora o izstopu iz EU-ja," je poudaril. Irski zunanji minister Simon Coveney je ocenil, da je treba do junija, ko poteče rok za vprašanje meje na irskem otoku, opraviti še veliko dela.

Tudi Barnier je ocenil, da se morajo do junija še hitro uskladiti glede več točk. Med njimi glede carine, ki jo je Barnier branil, češ da ne ogroža suverenosti Velike Britanije, kar je sicer kritizirala vodja severnoirskih ulstrskih unionistov (DUP) Arlene Foster.

Ločitveni sporazum večinoma dorečen

EU in Velika Britanija sta se doslej dogovorila o približno 80 odstotkih ločitvenega sporazuma, ki pokriva tri prednostna ločitvena vprašanja - pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku - ter prehodno obdobje. Kot rok za napredek pri vprašanju meje na irskem otoku so na vrhu EU-ja določili junij.

Ločitveni oziroma izstopni sporazum si pogajalci želijo doreči do oktobra, da bi nato lahko stekel proces ratifikacije.

Velika Britanija naj bi iz unije izstopila 29. marca 2019. Takrat naj bi se začelo prehodno obdobje, ki naj bi trajalo 21 mesecev, torej do konca decembra 2020. V tem obdobju Britanija ne bo več sodelovala pri odločanju unije, bo pa morala spoštovati vso evropsko zakonodajo.

VIDEO Barnier zaskrbljen nad prihodnostjo meje med Severno Irsko in Irsko

J. R.