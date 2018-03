Prehodno obdobje po brexitu bo trajalo do decembra 2020

Velika Britanija bo izstopila 29. marca 2019

19. marec 2018 ob 15:47

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska unija in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske sta še korak bliže njegovemu "urejenemu" izstopu iz Unije oziroma t. i. brexitu, potem ko sta v Bruslju dosegla dogovor o prehodnem obdobju.

"Prehodno obdobje bo omejeno," je poudaril glavni pogajalec EU-ja Michel Barnier. Glavni britanski pogajalec David Davis pa je pojasnil, da bo prehodno obdobje trajalo do konca decembra 2020, torej 21 mesecev, kar je dovolj blizu dvema letoma, kolikor je želela britanska stran.

V tem obdobju Velika Britanija po Barnierjevih besedah ne bo več sodelovala pri odločanju Unije, bo pa ohranila vse koristi notranjega trga, carinske unije in drugih evropskih politik, zato bo tudi morala spoštovati vso evropsko zakonodajo, enako kot članice Unije. Pogajalci so se po Barnierjevih navedbah tudi dogovorili, da bodo imeli državljani, ki bodo prišli na Otok med prehodnim obdobjem, enake pravice kot tisti, ki bodo prišli pred brexitom, kar je ves čas zahtevala Unija.

Britanija bo lahko v prehodnem obdobju podpisala in tudi ratificirala nove dogovore s tretjimi državami - "s starimi prijatelji in novimi zavezniki", ki pa jih bo lahko uveljavila šele po koncu tega obdobja, je poudaril Davis. Prehodno ali "implementacijsko" obdobje, kot mu pravi britanska stran, pokriva čas od brexita, načrtovanega za 29. marec 2019, do uveljavitve novega sporazuma med stranema. Gospodarstvu in državljanom naj bi zagotovilo, da se pripravijo na prihodnost.

Ločitveni sporazum v treh barvah: zeleni, rumeni in beli

Po intenzivnih pogajanjih v preteklih dneh tako obstaja dogovor o večini ločitvenega sporazuma, ki pokriva tri prednostna ločitvena vprašanja - pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku - in prehodno obdobje. Barnier je danes v Bruslju predstavil osnutek pravnega besedila ločitvenega sporazuma v treh barvah: zeleni, rumeni in beli. Zelena označuje uradno dogovorjen del, rumena političen dogovor, ki ga je še treba izpiliti, bela pa področja razhajanja.

Današnji dogovor je pomembna postaja, a nismo še tam, je opozoril Barnier in poudaril, da bo pravno gotovost prinesla šele ratifikacija ločitvenega dogovora. "Nič ni dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno," je dodal. Prvi pomemben mejnik v pogajanjih o brexitu je bil lanski decembrski načelni dogovor o treh prednostnih ločitvenih vprašanjih, današnji dogovor je drugi pomemben mejnik, je poudaril Davis in izrazil prepričanje, da ga bo vrh Unije konec tedna potrdil.

Zaprti vprašanji pravic državljanov in finančne poravnave, meja na irskem otoku še odprta

Strani sta z današnjim dogovorom zapečatili vprašanji pravic državljanov in finančne poravnave, je povedal Barnier. Vprašanje o meji na irskem otoku, tretje prednostno ločitveno vprašanje, pa še ni dorečeno. Pogajalci so se danes dogovorili, da mora biti sporna skrajna ali rezervna rešitev, po kateri Severna Irska brez drugačnega dogovora ostane del carinske unije, del pravnega besedila ločitvenega sporazuma.

Britanska premierka Theresa May je še pred nekaj tedni izjavila, da noben britanski premier ne bi nikdar sprejel takšne ideje, saj spodkopava ustavno celovitost Združenega kraljestva.

Dogovor mora potrditi še vrh EU-ja konec tedna

Današnji dogovor potrebuje sicer še potrditev voditeljev članic Unije, ki se sestanejo konec tedna v Bruslju. Nato bosta strani lahko začeli pogajanja o prihodnjih odnosih. Ta naj bi se začela aprila, končana pa naj bi bila do jeseni.

A. V.