Britanci za odhod Evropski uniji pripravljeni plačati 20 milijard evrov

Mayeva naj bi predlog predstavila v petek

20. september 2017 ob 11:46

London - MMC RTV SLO, STA

Velika Britanija naj bi bila v pogajanjih o brexitu pripravljena plačati najmanj 20 milijard evrov Evropski uniji po odhodu iz povezave, s čimer bi se zapolnila proračunska luknja, ki bo nastala zaradi njenega odhoda.

Britanska premierka Theresa May naj bi po poročanju Financial Timesa ponudbo predstavila v petkovem govoru v Firencah, ko bo spregovorila o odhodu iz Evropske unije, ki se bo predvidoma zaključil 29. marca leta 2019, ko se bo država dokončno ločila od povezave.

Svetovalec Mayeve za področje zadev EU-ja Olly Robbins naj bi o višini finančne ponudbe že obvestil nekatere evropske prestolnice, navaja FT, ki se sklicuje na neimenovane vire. Velika Britanija doslej še ni uradno predstavila predloga višine plačila ob izstopu iz EU

V medijih so do zdaj krožile govorice, da naj bi Bruselj pričakoval med 60 in 100 milijardami evrov za poravnavo obveznosti do Evropske unije, pri čemer pa naj bi bil London pripravljen odšteti 40 milijard evrov.

FT zdaj piše, da naj bi Velika Britanija zagotovila, da po njenem odhodu nobeni državi članici ne bo treba vplačevati več ali prejeti manj denarja do leta 2020, ko se zaključi trenutno proračunsko obdobje.

Pričakovana proračunska luknja v tem obdobju naj bi zaradi odhoda Velike Britanije znašala najmanj 20 milijard evrov, tako da se ponujena številka nanaša na plačilo zneska, ki izhaja iz obveznosti Londona glede vplačevanja v sedemletni proračun EU-ja.

Čeprav naj bi Bruselj pričakoval več denarja, pa poznavalci v pondubi vseeno vidijo napredek, ki bo zastala pogajanja premaknil naprej. Kot je eden od diplomatov EU-ja dejal za FT, bodo imeli vsaj nekaj, o čemer se bodo lahko pogovarjali.

Švicarski ali kanadski model?

Brexit in prihodnji odnos z EU-jem ne povzroča samo napetosti v odnosi z Brusljem, ampak tudi znotraj britanske vlade, kjer naj bi se predvsem zunanji minister Boris Johnson zavzemal za drugačen pristop.

Johnson naj bi za Veliko Britanijo zagovarjal prostotrgovinski sporazum z EU-jem, kot ga ima Kanada, in ne odnosa kot ga ima Švica, ki EU-ju plačuje za dostop do skupnega trga, čemur naj bi bil naklonjen finančni minister Philip Hammond.

V medijih so se pojavile celo govorice, da naj bi Johnson odšel iz vlade, vendar je sam to zanikal in zatrdil, da delajo skupaj na priložnostih, ki jih ponuja brexit.

G. V.