Britanski minister: Nismo grozili EU-ju s slabšim sodelovanjem proti terorizmu

Pred Londonom velikanski zalogaj spreminjanja zakonodaje

30. marec 2017 ob 11:11

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Britanski minister, pristojen za izstop države iz EU-ja, je dejal, da Združeno kraljestvo ni želelo groziti Evropi, ko so dejali, da bi bil v primeru izstopa iz Unije brez celovitega dogovora oslabljen boj proti terorizmu.

Britanska premierka Theresa May je predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku v sredo namreč poslala pismo, s katerim je sprožila začetek izstopa iz EU-ja in v katerem je zapisala, da bo "naše sodelovanje v boju proti terorizmu oslabljeno," če bo Velika Britanija zapustila EU brez novega dogovora, poroča Reuters.

"To ni grožnja," je dejal minister David Davis. "To je izjava o dejstvu, da bo to škodovalo obema stranema, če ne dosežemo sporazuma. To je zagovarjanje tega, da potrebujemo sporazum."

Minister je pojasnil, da želijo v Londonu doseči celovit dogovor, ki vključuje trgovino, varnost in vsa druga področja odnosa med Londonom in Brusljem, obenem pa si prizadevajo ohraniti čim več koristi za čim več ljudi. "To je po mojem mnenju popolnoma razumno stališče in nikakor ni grožnja," je dejal.

Vlada bo predstavila belo knjigo

Britanska vlada bo po napovedih predstavila belo knjigo o tem, kako namerava pristojnosti z evropske prenesti na nacionalno raven. S tem se bo država lotila enega največjih zakonodajnih izzivov v svoji zgodovini.

Z novim zakonom bodo odpravili zakon Evropskih skupnosti iz leta 1972, ki določa, da je evropska zakonodaja nad britansko, zagotovil pa bo tudi, da za državo ne bo več pristojno Evropsko sodišče. Po poročanju Financial Timesa bo to prvi velik korak na poti do izpolnitve obljube, da "britanski zakoni ne bodo sprejeti v Bruslju, ampak v britanskem parlamentu".

Zakon bo predstavljal velikanski zalogaj, saj gre za več deset tisoč evropskih pogodb, direktiv, uredb, sodb Evropskega sodišča, ki veljajo za Veliko Britanijo kot članico EU-ja.

Velika Britanija bo morala med drugim oblikovati povsem novo politiko na področju migracij, carin, trgovine in kmetijstva, saj bo tu celoten regulatoren režim EU-ja morala nadomestiti z britanskim. Nekatera dopolnila bodo manjša, saj bodo morali odstraniti le referenco na institucije EU-ja, v mnogih sektorjih pa bodo morali odločiti, kdo bo pristojen, parlament, kako neodvisno telo ali kdo drug.

B. V.