Škotski parlament dal zeleno luč novemu referendumu o samostojnosti

Prizadevanja so se okrepila po brexitu

28. marec 2017 ob 18:23,

zadnji poseg: 28. marec 2017 ob 18:42

Edinburg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Škotski parlament je podprl pobudo premierke Nicole Sturgeon in njene Škotske nacionalne stranke (SNP) za novi referendum o samostojnosti Škotske.

Referendum bi lahko izpeljali jeseni 2018 ali spomladi 2019, ko bodo jasnejše podrobnosti in pogoji britanskega izstopa iz Evropske unije.

Na glasovanju v parlamentu je 69 poslancev Sturgeonovi podelilo mandat za začetek pogajanj z Londonom o izvedbi referenduma. 59 poslancev je glasovalo proti.

Pred glasovanjem je Sturgeonova poslance pozvala, naj potrdijo njen načrt o pripravi drugega referenduma. Sturgeonova je ob tem izrazila nezadovoljstvo, ker so njena prizadevanja, da bi s konservativno britansko vlado Therese May dosegla kompromis glede brexita, naletela na brezkompromisnost Londona.

Škotska na razpotju

"Škotska je tako kot preostala Velika Britanija na razpotju," je poudarila. "Ko bo Mayeva v sredo sprožila postopek za izstop države iz EU-ja, bodo spremembe za našo državo neizogibne - to bo vplivalo na trgovino, vlaganja in življenjski standard, na naravo družbe, v kateri živimo," je opozorila. "Te spremembe nam ne smejo biti vsiljene," je bila odločna in vztrajala, da je drugi referendum o neodvisnosti potreben, ker bo brexit - še posebej zaradi načrtov Mayeve, da bo Velika Britanija izstopila tudi iz evropskega enotnega trga - spremenil odnos Škotske z Londonom in Evrope proti njeni volji.

"Prebivalci Škotske morajo imeti pravico do izbire med brexitom - morda zelo trdim brexitom - in možnostjo, da postanejo samostojna država, ki bo sama določala svojo smer in oblikovala resnična partnerstva med enakimi," je dejala poslancem. Škotska si sicer med drugim želi, da bi po brexitu ostala del evropskega enotnega trga.

Regionalni parlament v Edinburgu je z današnjim glasovanjem dal Sturgeonovi dovoljenje, da o pripravi drugega referenduma o samostojnosti začne uradne pogovore z vlado v Londonu. SNP sicer vodi manjšinsko vlado, a ob napovedani podpori Zelenih pa je bila podpora predlogu pričakovana.

London pobudo že zavrnil

Škoti so na referendumu septembra 2014 s 55 odstotki zavrnili možnost samostojne Škotske. Na referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU-ja lani poleti pa se je 62 odstotkov Škotov izreklo za obstanek v Uniji, medtem ko se je Velika Britanija z 52 odstotki odločila, da jo zapusti.

Sturgeonova meni, da so se prav zaradi izida glasovanja o brexitu okoliščine od prvega referenduma precej spremenile, zato je drugi referendum povsem na mestu.

Referendum morata potrditi tudi vlada in parlament v Londonu, a uradni London je škotsko pobudo že takoj po glasovanju zavrnil. Kot je sporočila britanska vlada, ne bo začela pogajanj s škotsko vlado o razpisu referenduma. "Krivično bi bilo Škote pozvati, naj sprejmejo izredno pomembno odločitev o samostojnosti, brez potrebnih informacij o našem prihodnjem odnosu z EU-jem ali o tem, kako bi bila videti samostojna Škotska," so sporočili iz Londona.

Mayeva je že v ponedeljek med obiskom Škotske znova ponovila nasprotovanje pripravi referenduma v času, ko poteka proces brexita, saj da je pomembno v tem obdobju "ohraniti moč in stabilnost" Velike Britanije. Poudarila je, da bo izstop iz EU-ja priložnost za okrepitev vezi med britanskimi narodi Anglije, Škotske, Walesa in Severne Irske.

K. S.