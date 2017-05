Bruselj Slovenijo poziva k "znatnemu fiskalnemu naporu" in zdravstveni reformi

Poudarek je tudi na dolgotrajni oskrbi in pokojninskem sistemu

22. maj 2017 ob 12:46

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Slovenija je iz Bruslja dobila nova priporočila za proračunsko in reformno ukrepanje v tem in prihodnjem letu, ki so zelo podobna lanskim in razdeljena na tri dele.

Evropska komisija Slovenijo poziva k znatnemu fiskalnemu naporu v prihodnjem letu ter k izvajanju reform, zlasti zdravstvene.

Komisija Sloveniji priporoča, naj izvaja fiskalno politiko v skladu z zahtevami preventivnega dela evropskih proračunskih pravil, ki od nje terjajo znaten fiskalni napor za leto 2018. Ob tem jo poziva, naj si pri ukrepanju prizadeva za takšno fiskalno naravnanost, ki prispeva tako h krepitvi okrevanja kot k zagotavljanju vzdržnosti javnih financ.

Pozornost namenjena zdravstvu

V Bruslju Slovenijo pozivajo tudi k nadaljnjemu izvajanju reform na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema.

Komisija Sloveniji priporoča, naj sprejme in izvede predlagano reformo zdravstvenega sistema ter naj sprejme načrtovano reformo dolgotrajne oskrbe, tako da bo povečala stroškovno učinkovitost, dostopnost in kakovost oskrbe.

Poleg tega jo poziva, naj v celoti izkoristi potencial centraliziranega javnega naročanja v zdravstvenem sektorju ter naj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti in ustreznosti pokojninskega sistema.

Tudi trajnem reševanju slabih posojil

Vse omenjeno je del prvega priporočila. Drugo priporočilo je zelo podobno lanskemu: Slovenija naj okrepi prizadevanja za povečanje zaposljivosti nizkokvalificiranih in starejših delavcev, zlasti s ciljnimi ukrepi na področju vseživljenjskega učenja in z aktivacijskimi ukrepi.

V tretjem priporočilu je komisija združila lansko tretje in četrto, sporočilo je zelo podobno: Slovenija naj izboljša pogoje financiranja, vključno s spodbujanjem trajnega reševanja slabih posojil in dostopa do alternativnih virov financiranja.

Poleg tega naj zagotovi polno izvajanje strategije Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in dobro upravljanje podjetij v državni lasti ter zmanjša upravno breme za podjetja, ki izvira iz predpisov o prostorskem načrtovanju in gradbenih dovoljenjih.

T. H.