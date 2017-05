Dan Evrope letos v znamenju dveh okroglih obletnic

9. maj 1950, dan, ko je Schuman postavil temelje Evropski uniji

9. maj 2017 ob 09:38

Ljubljana/Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Mineva 67 let od predstavitve Schumanove deklaracije, praznovanje pa letos poteka v znamenju dveh pomembnih obletnic, 60-letnice podpisa rimske pogodbe in 30-letnice programa Erasmus+.

Robert Schuman je 9. maja 1950 predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo, v okviru katere bi članice bi združile svojo proizvodnjo premoga in jekla. S tem je vojna med zgodovinskima tekmicama Francijo in Nemčijo postala "ne samo nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva," kot piše v deklaraciji.

ESPJ so sestavljale Francija, Zahodna Nemčija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg in je bila prva od nadnacionalnih evropskih institucij, ki so se pozneje oblikovale v to, kar je zdaj Evropska unija.

Dan Evrope po vsej uniji praznujejo s številnimi dogodki in prireditvami. Potekali bodo tudi številne okrogle mize in pogovori z evropskimi komisarji in okrogle mize. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa bo z drugimi uglednimi evropskimi osebnostmi sodeloval na pogovoru z državljani v Bruslju.

Ljubljana: Zaživel bo Mladinstival

V Ljubljani bo v prostorih in na ploščadi Hiše EU zaživel Mladinstival, festival mladinskega dela z raznovrstnimi interaktivnimi in dinamičnimi aktivnostmi. Eden od vrhuncev letošnjega praznovanja pa bo dialog mladih z evropsko komisarko Violeto Bulc o prihodnosti unije. V Hiši EU si bo mogoče tudi ogledati stalno interaktivno razstavo Doživi Evropo in razstavo ob 60. obletnici podpisa rimske pogodbe, ne bo manjkala tudi informacijska stojnica s kolesom sreče in kvizom.

Maribor: Delavnica o možnostih zaposlitve v EU-ju

Praznovanju dneva Evrope se s svojimi aktivnostmi pridružujejo tudi točke Europe Direct po Sloveniji. V Pomurju in Podravju pripravljajo tradicionalno informacijsko kampanjo po mestnih središčih, v Mariboru pa še delavnico o možnostih zaposlitve v EU.

V Celju bo pokušnja evropskih vin in sirov, koncert ter ustvarjanje evropskega minimundusa iz peska. V Kopru se obiskovalci lahko udeležijo kariernega svetovanja ali seznanijo z lokalno start-up sceno. Na Gorenjskem bodo organizirali otroški Evropski parlament.

Z Dnevom Evrope se končuje tudi serija "evropsko" obarvanih dogodkov, ki so od petka potekali v znamenju obletnic rimskih pogodb in Erasmus+: gledališka predstava, degustacija evropskih sladic in številne razprave o prihodnosti EU-ja.

T. K. B.