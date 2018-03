Erdogan: Velika napaka bi bila, če bi bila Turčija izpuščena iz širitve EU-ja

Tusk: Nismo dosegli rešitve ali kompromisa

26. marec 2018 ob 22:39

Varna - MMC RTV SLO, STA

Na vrhu EU-ja in Turčije v Varni sta obe strani izpostavili pomen partnerstva, nista pa dosegli nobene rešitve ali kompromisa. Turčija je sicer izpostavila, da želi hitrejši napredek v Unijo.

"Če me sprašujete, ali smo dosegli kakšno rešitev ali kompromis, je odgovor ne," je vrh povzel predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, ki je obenem izpostavil, da je treba nadaljevati dialog tudi v teh težkih okoliščinah, saj imata strani pomembne skupne interese.

EU je po Tuskovih besedah v Varni odprl niz občutljivih vprašanj, kot sta spora Turčije s Ciprom in Grčijo, turška vojaška operacija v Siriji in avtokratski ukrepi predsednika Recepa Tayyipa Erdogana po spodletelem državnem udaru julija 2016.

Predsednik Evropskega sveta je ponovil sklepe nedavnega vrha EU-ja, ki je obsodil nezakonita dejanja Turčije, ki Cipru preprečuje izkoriščanje zemeljskega plina, in izrazil resno zaskrbljenost zaradi pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji.

Potem ko je Erdogan sporočil, da bo po zasedbi Afrina na severu Sirije nadaljeval čezmejno operacijo turške vojske v mestu Tal Rifat, je EU ponovil zaskrbljenost zaradi vojaške operacije Ankare.

Prav tako so predstavniki Unije izpostavili zaskrbljenost zaradi slabšanja demokratičnega položaja v Turčiji. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ocenil, da bi bil čas, da se izredno stanje konča.

Erdogan poudaril željo po članstvu v Uniji

Tudi Erdogan je ponavljal znana stališča. Izpostavil je željo po hitrejšem napredovanju na poti k članstvu v Uniji, po vizumski liberalizaciji ter po hitrejšim izplačilom finančne pomoči za sirske begunce v Turčiji. Kot je dejal, bi bila velika napaka, če bi bila Turčija izpuščena iz širitvenega procesa Unije.

V odziv na kritike zaradi turškega vojaškega posredovanja v Siriji je Erdogan poudaril, da Turčija ukrepa proti teroristom, kar prispeva tudi k varnosti v Evropi, in da zaradi tega ne bi smela biti tarča, kot je dejal, neutemeljenih kritik.

Šele ko EU, zlasti nekatere članice, ne bo več pretirano kritičen, bo mogoče v celoti izkoristiti potencial sodelovanja, je še poudaril turški predsednik.

Pozivi k prekinitvi pogajanj

Medtem Avstrija in Evropski parlament zaradi Erdoganovih potez odločno pozivata k prekinitvi pristopnih pogajanj s Turčijo. A soglasja za to za zdaj ni bilo, saj je Turčija za Unijo pomembna partnerica, zlasti pri zaustavljanju prebežnikov in na področju energije.

B. V.