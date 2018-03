Erdogan bo voditelje EU-ja pozval, naj odprejo denarnice

Sirija zahteva umik Turčije iz Afrina

19. marec 2018 ob 20:11

Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v ponedeljek napovedal, da bo prihodnji teden na srečanju z voditelji Evropske unije zahteval izplačilo vseh šestih milijard evrov, ki jih je EU obljubil Turčiji za pomoč sirskim beguncem.

"Ne morete se igrati z našim ponosom," je Bruslju sporočil Erdogan, ki trdi, da je Turčija prejela zgolj 850 milijonov evrov iz prvega svežnja, "težkega" tri milijarde evrov.

Kot je dejal, Turčija zagotavlja zdravstveno oskrbo, zdravje in druge storitve za več kot tri milijone sirskih beguncev v državi. Turčija in EU sta leta 2016 sklenila dogovor, v skladu s katerim je Ankara pomagala zajeziti tok migrantov in beguncev proti Evropi v zameno za finančno pomoč.

Sklenjene so bile pogodbe v vrednosti treh milijard evrov

EU trdi, da je v okviru prvega obroka nakazal 1,85 milijarde evrov za projekte v Turčiji in da so bile s humanitarnimi organizacijami sklenjene pogodbe v vrednosti treh milijard evrov. Evropska komisija je pretekli teden sporočila, da je začela črpati drugi obrok pomoči za begunce v Turčiji v vrednosti treh milijard evrov.

Erdogan se bo 26. marca v Varni v Bolgariji srečal z voditelji EU-ja. Odnosi med povezavo in Ankaro so že vrsto let napeti, še dodatno pa so se poslabšali zaradi čistk po spodletelem državnem udaru v Turčiji leta 2016.

Sirija zahteva takojšen umik Turčije iz Afrina

Medtem pa je Sirija od Turčije, ki je v nedeljo po dveh mesecih ofenzive zavzela Afrin na severozahodu Sirije, zahtevala takojšen umik iz mesta. Sirsko zunanje ministrstvo je Združenim narodom poslalo dve pismi, v katerih turško osvojitev Afrina označuje kot nezakonito. V Damasku še menijo, da turško ravnanje in napadi "ne ogrožajo samo prebivalcev in enotnosti Sirije, pač pa tudi podaljšujejo vojno" v državi.

Kurdi obtožujejo Turčijo etničnega čiščenja

Sirski Kurdi so ob tem obtožili Turčijo, da v Afrinu z večinskim kurdskim prebivalstvom, od koder je po začetku ofenzive turške vojske pobegnila večina prebivalcev, izvaja etnično čiščenje. Erdogan je na drugi strani napovedal, da se turška vojska ne bo ustavila, in zagrozil s širitvijo vojaške operacije še na druge dele severne Sirije in sever Iraka.

ZDA pa so vse akterje, ki delujejo na območju, vključno s Turčijo, Rusijo in sirsko vlado, pozvale, naj omogočijo dostop humanitarnim organizacijam. Dodali so še, da ZDA ne delujejo na območju Afrina in so zelo zaskrbljene nad poročili iz mesta v zadnjih 48 urah.

