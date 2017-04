ESČP zavrgel tožbo varčevalca Ljubljanske banke Hodžića

Upoštevan primer Ališić

27. april 2017 ob 11:00

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

Evropsko sodišče za človekove pravice je v danes objavljeni odločitvi kot neprimerno za obravnavo zavrglo tožbo nekdanjega deviznega varčevalca Ljubljanske banke Sarajevo Vehbije Hodžića proti Sloveniji.

Pri tem je upoštevalo pilotno sodbo v zadevi Ališić v Sloveniji. Ker slovenski zakon o načinu izvršitve sodbe, ki velja od 4. julija 2015, izpolnjuje merila iz pilotne sodbe v primeru Ališić, je Evropsko sodišče za človekove pravice (EČSP) presodilo, da tožnik Vehbija Hodžić še ni izčrpal vseh domačih pravnih sredstev, ker ni vložil zahteve za verifikacijo svojih deviznih vlog. Zato je sodišče zavrglo njegovo tožbo kot neprimerno za obravnavo.

Tožnika in druge, ki so v podobnem položaju, je napotilo, da morajo v Sloveniji vložiti zahteve za verifikacijo svojih neizplačanih starih deviznih vlog.

Nekdanji varčevalec iz BiH-a Hodžić je tožbo na ESČP vložil 11. decembra 2007 zaradi kršenja več členov Evropske konvencije o človekovih pravicah, ker ni mogel dvigniti svojih deviznih prihrankov iz nekdanje Glavne podružnice Sarajevo.

Sodišče: Implementacija ustrezna

Pri odločanju je sodišče presojalo tudi o tem, ali je Slovenija ustrezno izpeljala pilotno sodbo v zadevi Ališić iz leta 2014, v kateri ji je naložilo sprejetje ukrepov, ki bodo omogočili poplačilo neizplačanih starih deviznih vlog pritožnikov in vseh v enakem položaju ter pod enakimi pogoji, kot so bili poplačani varčevalci v Sloveniji.

V sveže objavljeno odločitvi je presodilo, da zakon o načinu izvedbe sodbe načeloma izpolnjuje pogoj, da mora omogočiti poplačilo neizplačanih starih deviznih vlog pritožnikov in vseh v enakem položaju ter pod enakimi pogoji, kot so bili poplačani varčevalci v Sloveniji.

Izpolnjuje tudi pogoj, da lahko tudi tisti varčevalci, ki nimajo originalnih pogodb ali hranilnih knjižic, na druge načine dokažejo obstoj in vsoto deviznih vlog, ki jih zahtevajo. Izpolnjuje tudi pogoj, da zagotavlja pravno preverbo odločitve o verifikaciji deviznih vlog.

Primer Hodžić je sicer ena od pritožb nekdanjih deviznih varčevalcev LB-ja Glavne podružnice Zagreb in nekdanje Glavne podružnice Sarajevo, ki so ostale zamrznjene na ESČP-ju do končne odločitve sodišča o ustreznosti izvršitve pilotne sodbe v primeru Ališić. Ko se sodišče odloči, da bo preverjalo ustreznost sprejetih splošnih ukrepov v odgovorni državi, "odmrzne" enega ali več primerov, v tem primeru torej zadevo Hodžić.

Al. Ma.