EU bi Španiji podelil pravico do veta na status Gibraltarja po brexitu

Gibraltar eno od vprašanj v pogajanjih o izstopu

1. april 2017 ob 19:27

Gibraltar, Madrid, London, Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters

Evropska unija naj bi Španiji ponudila pravico do veta glede bodočega odnosa med Unijo in britansko eksklavo na jugu Španije Gibraltarjem po izstopu Velike Britanije iz EU-ja.

Kot piše v osnutku skupnega stališča EU-ja glede izstopnih pogajanj, ki ga bo 27 članic (torej brez Velike Britanije) potrdilo 29. aprila, "po izstopu Združenega kraljestva iz Unije noben sporazum med EU-jem in Združenim kraljestvom ne more veljati za ozemlje Gibraltarja brez sporazuma med Kraljevino Španijo in Združenim kraljestvom".

Kot poroča Reuters, to pomeni, da dobi Madrid posebno moč nad usodo Gibraltarja, a le po tem, ko to ozemlje ne bo več notranji problema EU-ja.

Madrid zadovoljen, Gibraltar nasprotno

Tiskovni predstavnik španske vlade Íñigo Méndez de Vigo je dejal, da so v Madridu zadovoljni s to določitvijo. "To, da EU priznava pravni in politični položaj, ki ga Španija zagovarja, nas navdaja z zadovoljstvom," je dejal.



Vlada v Gibraltarju je razvoj dogodkov označila za "sramoten poskus Španije, da manipulira z Evropskim svetom za svoje ozke politične cilje". Šlo naj bi za "jasen izraz plenilskega odnosa" Španije.

Prvi minister Gibraltarja Fabian Picardo je v izjavi sporočil, da omenjeni osnutek ne bo ničesar spremenil glede njihove "ekskluzivne britanske suverenosti". Oglasil se je tudi britanski zunanji minister Boris Johnson, ki je dejal, da bo Velika Britanija še naprej podpirala Gibraltar.

Ukrep za lažja pogajanja

Če bo osnutek potrjen v takšni obliki, bi to lahko olajšalo pogajanja med Brusljem in Londonom glede brexita, obenem pa tudi razblinilo upe Gibraltarja glede dodelitve posebnega statusa. Prihodnost britanskega ozemlja na Iberskem polotoku bo tako pomembno vprašanje v pogajanjih, ob vprašanju britanskega dostopa do enotnega trga EU-ja ali bodočih pravic državljanov članic EU-ja v Veliki Britaniji ali britanskih državljanov, ki živijo v EU-ju.

Spor med Španijo in Veliko Britanijo zaradi Gibraltarja je v preteklosti že zaustavil sporazume na ravni EU-ja in Bruselj bi se rad izognil novim sporom, ki bi lahko ovirali urejen izstop Velike Britanije iz Unije, poroča Reuters.

Britanski od leta 1713

Španija vztraja pri zahtevi po suverenosti nad Gibraltarjem, ki ga je Veliki Britaniji odstopil leta 1713. Madrid je želel večkrat izkoristiti pogajanj znotraj EU-ja za pritisk na Gibraltar, po odločitvi britanskih volivcev in volivk junija lani za izstop Velike Britanije iz Unije pa so se po mnenju nekaterih EU diplomatov razmere spremenile. Ker je trenutni položaj ustvarila Velika Britanija, nihče ne bo zamernil Španiji, da ga želi izkoristiti, je po poročanju Reutersa dejal višji EU uslužbenec.

Prebivalci Gibraltarja so na referendumu leta 2002 z 99 odstotki proti enemu zavrnili delitev suverenosti med Veliko Britanijo in Španijo, lani pa so večinoma glasovali za obstanek Velike Britanije v Uniji.

B. V.