Podaljšanju nadzora na nekaterih schengenskih mejah nasprotuje več držav

Gre za zadnje mogoče podaljšanje

10. maj 2017 ob 16:46

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Članice EU-ja so potrdile še šestmesečno podaljšanje nadzora na nekaterih mejah v schengenskem prostoru, tudi na avstrijsko-slovenski meji, čemur pa Slovenija nasprotuje.

Poleg Slovenije so podaljšanju nadzora po navedbah virov nasprotovale še Madžarska, Slovaška, Grčija in Hrvaška. Poljska, Ciper in Bolgarija pa so vzdržane. Slovenija, Grčija in Madžarska naj bi svoje nasprotovanje pojasnile tudi v ločenih enostranskih izjavah. Šestmesečno podaljšanje naj bi v četrtek brez razprave dokončno potrdili v okviru zasedanja ministrov EU-ja, pristojnih za trgovino.

Evropska komisija je šestmesečno podaljšanje nadzora na nekaterih mejah v schengenskem prostoru, tudi na avstrijsko-slovenski meji, predlagala pred tednom dni. Ob tem je poudarila, da je to zadnje podaljšanje na uporabljeni pravni podlagi.

V tem obdobju naj bi Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška, ki začasni nadzor še izvajajo, ta ukrep postopno odpravile in nadomestile s sorazmernimi policijskimi kontrolami. Nadzor v tem šestmesečnem obdobju mora biti po navedbah komisije ciljno usmerjen in omejen in uporabljen le kot izhod v skrajni sili.

Gre za uvedbo nadzora v primeru resnih pomanjkljivosti na zunanji meji, ki ogrožajo delovanje celotnega schengna.

A. Č.